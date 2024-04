Découvrez les hypercars les plus convoitées au monde à l’enchère historique de RM Sotheby’s à Dubaï

Les collectionneurs auront l'opportunité unique d'acquérir trois des voitures les plus recherchées au monde lors d'une vente aux enchères mémorable organisée par RM Sotheby's à Dubaï, incluant des modèles emblématiques tels que la Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss de 2009, la Koenigsegg Agera RSR de 2016 et la Aston Martin Valkyrie Coupé de 2023.

Un trio de légendes

La vente aux enchères inaugurale de RM Sotheby's à Dubaï, prévue pour le 9 mars, promet d'être un événement sans précédent dans le monde de l'automobile. Les collectionneurs pourront poser leurs yeux et enchérir sur la Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss de 2009, une pièce de collection ultra-rare inspirée par la mythique voiture de course 300 SLR, équipée d'un moteur produisant 641 ch et limitée à seulement 75 exemplaires. Ils découvriront également la Koenigsegg Agera RSR de 2016, un chef-d'œuvre d'ingénierie avec ses portes Dihedral Synchro-Helix et ses roues en carbone creux, propulsée par un V8 de 1 160 ch et limitée à trois unités. Enfin, la Aston Martin Valkyrie Coupé de 2023, avec son design inspiré de la F1 et son moteur hybride V12 développé par Cosworth, offre une expérience de conduite extrême, limitée à 150 exemplaires.

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss : seulement 75 exemplaires

Koenigsegg Agera RSR : une des trois au monde

Aston Martin Valkyrie Coupé : puissance et exclusivité

Une collection d'exception

Outre les trois hypercars vedettes, la vente proposera également d'autres lots prestigieux incluant des classiques célèbres et des véhicules rares pour satisfaire tous les goûts. Parmi eux, le Lamborghini Centenario LP770-4 Coupé de 2017, produit uniquement en 20 exemplaires pour célébrer le centenaire de Lamborghini, une Ferrari F355 Spider de 1997 en Blu Tour de France avec bagages Schedoni assortis, et une Ferrari 812 Competizione de 2022, sommet de l'ingénierie V-12 de Ferrari.

Lamborghini Centenario : une rareté célébrant un centenaire

Ferrari F355 Spider : élégance et exclusivité

Ferrari 812 Competizione : le nec plus ultra des V-12 Ferrari

Un cadre architectural significatif

L'événement se tiendra à Concrete, situé sur l'Avenue Alserkal dans le quartier Al Quoz, un site d'importance architecturale conçu par l'Office of Metropolitan Architecture (OMA), premier du genre aux Émirats Arabes Unis. Ce lieu, qui abrite également des œuvres d'art contemporain et de luxe, reflète le prestige des véhicules présentés.

Concrete, un lieu d'exception à Dubaï

Architecture moderne et art de vivre

Une immersion dans la culture automobile de luxe

RM Sotheby's Dubai marque un moment phare, dévoilant des voitures de collection parmi les plus exquises du monde dans le cadre dynamique de l'art et de l'architecture de Dubaï. Les amateurs de voitures les plus passionnés sont invités à assister à cet événement historique qui célèbre l'excellence automobile au Moyen-Orient.