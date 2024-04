Découvrez le Taycan Turbo GT de Porsche : la berline électrique la plus puissante jamais produite !

L'évolution spectaculaire de Porsche atteint son apogée avec le lancement du Taycan Turbo GT 2025, la voiture de série la plus puissante de l'histoire de la marque.

Introduction du moteur révolutionnaire

Le nouveau modèle Taycan Turbo GT introduit une innovation majeure avec un moteur électrique arrière couplé à un inverseur de pulsos plus performant. Ce bijou technologique propulse la berline avec une puissance initiale de 777 chevaux, et grâce au contrôle de lancement, la puissance peut grimper jusqu'à 1.019 chevaux et atteindre brièvement 1.092 chevaux pendant deux secondes en pic.

Un système de propulsion électrique double moteur intégral

Des performances de pointe avec un couple maximal de 1.339 Nm

Des accélérations fulgurantes qui définissent le nouveau standard de l'industrie

Le pack Weissach pour une expérience optimisée

En option, le pack Weissach améliore encore les performances du Turbo GT en ajoutant des éléments aérodynamiques comme un aileron arrière fixe en fibre de carbone qui génère 220 kg de charge aérodynamique. Ce pack allège également la voiture en retirant des éléments comme le système audio Bose, économisant du poids pour optimiser les performances de course.

Reduction de poids significative pour une agilité accrue

Sièges arrières en fibre de carbone allégée

Suppression d'éléments non essentiels pour maximiser l'efficacité sur piste

Performances et records

Le Taycan Turbo GT n'est pas seulement rapide en ligne droite. Grâce à ses pneumatiques de performance montés sur des jantes de 21 pouces, une suspension adaptative spécialement ajustée et des freins céramiques, il excelle aussi dans les virages serrés et les arrêts brusques. Le modèle a déjà prouvé sa compétence en établissant des records de tour à Laguna Seca et au Nürburgring Nordschleife, faisant de lui un champion incontesté sur piste.

Des temps de tour record qui redéfinissent les capacités des véhicules électriques de production

Une combinaison de puissance brute et de contrôle précis

Des performances qui rivalisent avec les voitures de sport les plus élites au monde

Disponibilité et options de personnalisation

Prévu pour une arrivée dans les concessions cet été, le Taycan Turbo GT est proposé à partir de 231 995 €. Porsche offre le pack Weissach sans coût additionnel, témoignant de leur engagement à fournir le maximum de valeur et de performance à leurs clients. Le reste de la gamme Taycan bénéficie également de mises à jour subtiles, garantissant que chaque modèle reste à la pointe de la technologie et du design.

Prix de départ compétitif pour les caractéristiques offertes

Mises à jour stylistiques et technologiques à travers toute la gamme

Options de personnalisation étendues pour répondre aux préférences individuelles des conducteurs

En somme, le Porsche Taycan Turbo GT redéfinit ce que signifie être une voiture électrique puissante et performante, en combinant innovation technologique et design exceptionnel pour offrir une expérience de conduite incomparable.