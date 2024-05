Découvrez le SUV de taille moyenne de Lucid Motors, une révolution attendue pour 2026 !

Lucid Motors, connu pour ses véhicules électriques innovants, prévoit de lancer son troisième modèle, un SUV de taille moyenne, en 2026. Cette nouveauté promet un prix accessible et vise une production de masse.

L'annonce officielle

Le constructeur américain Lucid Motors a confirmé que son troisième modèle serait un SUV de taille moyenne, prévu pour une sortie en 2026. Ce nouvel ajout à la gamme de Lucid est particulièrement attendu puisqu'il devrait être proposé à un prix nettement plus abordable que ses prédécesseurs.

Production prévue : Démarrage en Arabie Saoudite en 2026.

: Démarrage en Arabie Saoudite en 2026. Tarification : À partir d'environ 45 600 euros.

Ces informations proviennent directement de Peter Rawlinson, PDG de Lucid Motors, lors de l'appel aux investisseurs du premier trimestre. L'Arabie Saoudite, via son Fonds d'investissement public, est l'un des principaux investisseurs dans la marque, ce qui justifie le choix du lieu de production.

Les ambitions de Lucid

Lucid Motors, malgré ses innovations et la qualité reconnue de ses véhicules comme la Lucid Air, fait face à des défis financiers significatifs, avec des pertes importantes. Le lancement de ce SUV de taille moyenne est vu comme une stratégie cruciale pour atteindre un public plus large et améliorer sa situation financière.

Importance de l'efficacité : Selon Rawlinson, l'efficacité est essentielle pour réduire la taille et le coût des batteries, un point clé pour rendre les véhicules électriques plus abordables.

: Selon Rawlinson, l'efficacité est essentielle pour réduire la taille et le coût des batteries, un point clé pour rendre les véhicules électriques plus abordables. Impact attendu : Un modèle à fort volume de ventes pourrait considérablement changer la dynamique de marché pour Lucid.

Comparaison avec les modèles existants

Le positionnement tarifaire de ce futur SUV contraste fortement avec les modèles actuels de la marque :

Lucid Air Pure : Environ 66 300 euros, avec 430 chevaux et une autonomie de 660 km.

: Environ 66 300 euros, avec 430 chevaux et une autonomie de 660 km. Lucid Air Sapphire : Environ 236 100 euros, offrant plus de 1 200 chevaux pour une autonomie de 830 km.

: Environ 236 100 euros, offrant plus de 1 200 chevaux pour une autonomie de 830 km. Lucid Gravity : Lancé plus tard cette année à un prix estimé sous les 76 000 euros.

Le marché des SUV électriques et Lucid

L'entrée de Lucid dans le segment des SUV de taille moyenne électriques est stratégique, visant à concurrencer des modèles établis tout en proposant un prix plus attractif. Ce nouveau modèle pourrait séduire une clientèle plus large, sensible à la fois à l'innovation technologique et à la responsabilité environnementale.

Défis à surmonter : La mise en œuvre effective du prix annoncé reste cruciale, Tesla ayant déjà montré que maintenir des coûts bas est un défi dans ce secteur.

: La mise en œuvre effective du prix annoncé reste cruciale, Tesla ayant déjà montré que maintenir des coûts bas est un défi dans ce secteur. Potentiel de croissance : Avec un prix compétitif et une production prévue en grand volume, ce SUV pourrait bien être le produit qui stabilisera financièrement Lucid Motors.

La promesse de Lucid de démocratiser l'accès aux véhicules électriques de haute technologie à travers ce nouveau modèle pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'automobile électrique. Avec des initiatives ambitieuses et une stratégie de prix agressive, Lucid Motors cherche non seulement à innover mais aussi à s'imposer durablement sur le marché global des véhicules électriques.