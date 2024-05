Découvrez le nouveau Range Rover électrique : plus d’autonomie et une charge rapide grâce à une technologie de batterie révolutionnaire

Range Rover se lance dans l'électrique avec un SUV qui promet de révolutionner le marché grâce à des innovations technologiques inédites. Préparez-vous à être ébloui par les performances et le raffinement du premier Range Rover électrique.

Un design classique pour un véhicule moderne

Le nouveau Range Rover électrique conserve l'élégance intemporelle et le luxe caractéristique de la marque tout en intégrant des technologies de pointe. Le design extérieur reste fidèle à l'esthétique Range Rover avec des lignes épurées et un aspect robuste, symbole de la tradition et de la modernité réunies.

Design simple et moderniste

Raffinement et luxe incomparables

Propulsion électrique pour des voyages presque silencieux

Le Range Rover électrique est conçu pour offrir une expérience de conduite fluide et détendue, alliant confort et performance.

Performances électriques exceptionnelles

Range Rover a mis l'accent sur la performance des composants clés, notamment les batteries et le système de propulsion électrique, qui sont assemblés en interne pour la première fois.

Propulsion développée en interne

Traction sur toutes les surfaces, par tous les temps

Système de contrôle de traction innovant pour des performances optimales en conditions glissantes

La collaboration avec Fortescue pour le logiciel de batterie EV représente un saut technologique majeur, garantissant une autonomie accrue et des temps de charge réduits.

Technologie de batterie avancée pour une autonomie accrue

Le nouveau Range Rover électrique bénéficiera du logiciel avancé d'Elysia, une filiale technologique de Fortescue. Ce logiciel utilise les meilleurs algorithmes de gestion de batterie et une plateforme cloud puissante pour optimiser la performance et la longévité des batteries.

Algorithmes BMS de pointe

Plateforme cloud pour la gestion et l'optimisation des performances

Amélioration de la durée de vie et de la sécurité des batteries

Grâce à cette technologie, les conducteurs peuvent s'attendre à des temps de charge plus rapides, une fiabilité accrue et une autonomie étendue, ce qui place le Range Rover électrique au sommet de sa catégorie.

Des tests extrêmes pour des performances exceptionnelles

Le Range Rover électrique subit actuellement des tests rigoureux dans des conditions climatiques extrêmes, comme le cercle arctique et les déserts du Moyen-Orient, afin de garantir sa robustesse et sa fiabilité.

Tests dans des conditions de froid extrême

Évaluations dans les déserts pour vérifier la résistance à la chaleur

Tests de performance sur toutes les surfaces

Ces tests démontrent l'engagement de Range Rover à fournir un véhicule capable de surmonter tous les défis, qu'il s'agisse de routes glacées ou de dunes de sable.

Un avenir électrique pour Range Rover

Dans le cadre de sa stratégie Reimagine, Range Rover prévoit d'électrifier tous ses modèles d'ici 2030. Deux nouveaux modèles électriques, potentiellement les Evoque et Velar, sont attendus après le lancement du Range Rover et du Range Rover Sport électriques.

Électrification de tous les modèles d'ici 2030

Introduction de nouveaux modèles électriques

Stratégie de partenariat pour des technologies de batterie avancées

Le Range Rover électrique, qui sera lancé cette année, devra rivaliser avec des concurrents tels que le Porsche Macan EV, en promettant une performance inégalée et une technologie de pointe.

Spécifications et capacités remarquables

Bien que les spécifications complètes et les prix ne soient pas encore dévoilés, le Range Rover électrique promet déjà des caractéristiques impressionnantes, comme la capacité de traverser des cours d'eau de 850 mm de profondeur, surpassant ainsi le GMC Hummer EV.

Autonomie étendue grâce à la nouvelle technologie de batterie

Capacité de traverser 850 mm d'eau

Comparaison favorable avec les concurrents de sa catégorie

Avec ses capacités tout-terrain et sa technologie avancée, le Range Rover électrique est prêt à redéfinir les standards des SUV de luxe électriques.

Le lancement du Range Rover électrique marquera une nouvelle ère pour la marque, combinant le luxe traditionnel avec des innovations technologiques révolutionnaires. Préparez-vous à découvrir un véhicule qui incarne le futur de l'automobile.