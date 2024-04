Découvrez le MH2 GTR II de MANHART : Un monstre de 715 ch en édition unique

Le tuning de haute volée atteint des sommets avec le MH2 GTR II de MANHART, basé sur la BMW M2 (G87). Ce coupé sportif, limité à un seul exemplaire, promet des performances et un style spectaculaires grâce à des modifications poussées et un design audacieux.

Un bijou de technologie et de performance

MANHART Performance, le préparateur allemand renommé pour ses créations extrêmes sur les bases de modèles BMW, frappe fort avec le lancement du MH2 GTR II. Cette édition unique, qui fait suite à la fameuse M2 GTR, pousse les limites de la performance automobile grâce à un ensemble de modifications sur-mesure et de haute technologie.

Le cœur de cette transformation est le moteur 3 litres S58 B30 à double turbo, qui équipe normalement les versions les plus sportives de la série M de BMW. Dans sa configuration MANHART, le moteur délivre une puissance stupéfiante de 715 chevaux et un couple de 850 Nm, propulsant le coupé de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes.

Modifications mécaniques et esthétiques

MANHART ne se contente pas de booster la puissance moteur. Le véhicule bénéficie d’une panoplie complète de modifications esthétiques et fonctionnelles pour maximiser sa performance et son allure. L’adoption d’un système d’admission en carbone et d’une reprogrammation du calculateur électronique garantissent une réponse moteur améliorée et une accélération fulgurante.

Admission en carbone : pour un apport d’air optimisé et une performance maximale

: pour un apport d’air optimisé et une performance maximale Reprogrammation du calculateur : ajustements précis pour exploiter tout le potentiel du moteur

Esthétiquement, le MH2 GTR II arbore une carrosserie en teinte magenta vibrant, rehaussée de décors et de finitions en couleur champagne. Les ajouts en carbone sur le capot, les inserts de pare-chocs et le large aileron arrière ne sont pas seulement esthétiques : ils contribuent significativement à l’aérodynamique du véhicule.

Une allure à couper le souffle

Chaque aspect du MH2 GTR II a été pensé pour impressionner. Outre les performances mécaniques, ce modèle se distingue par son design extérieur agressif et dynamique. Les roues forgées MANHART RFS-02 complètent le look et sont parfaitement intégrées à la silhouette grâce à une suspension à bobines réglable MANHART Variant 4, offrant un comportement routier impeccable et une posture abaissée et agressive.

Roues forgées MANHART RFS-02 : alliant légèreté et robustesse pour des performances dynamiques optimales

: alliant légèreté et robustesse pour des performances dynamiques optimales Suspension réglable MANHART Variant 4 : pour une tenue de route et une adaptabilité exceptionnelles

Expérience intérieure exclusive

L’intérieur du MH2 GTR II n’est pas en reste avec des finitions qui reflètent le luxe et la sportivité du véhicule. La suppression des sièges arrière, les tapis de sol personnalisés MANHART et une barre anti-rapprochement en champagne créent un environnement centré sur le conducteur, conçu pour le plaisir de conduite pur.

Barre anti-rapprochement : renforce la rigidité du châssis pour une meilleure réponse en virage

: renforce la rigidité du châssis pour une meilleure réponse en virage Harnais Schroth : offrent une sécurité maximale tout en soutenant le pilote lors des manœuvres à haute vitesse

: offrent une sécurité maximale tout en soutenant le pilote lors des manœuvres à haute vitesse Suppression des sièges arrière : allège le véhicule et augmente l’espace intérieur

Un système de freinage à la hauteur

MANHART a choisi de conserver les systèmes de freinage de série de la BMW M2 tout en les personnalisant avec des étriers peints en magenta pour s’accorder au thème général du véhicule. Cette attention aux détails assure non seulement une esthétique cohérente, mais maintient également des standards élevés en matière de sécurité et de performance de freinage.

Le MH2 GTR II de MANHART est une fusion parfaite de style, de puissance et de luxe. Ce coupé sportif n’est pas seulement une voiture, c’est une œuvre d’art roulante, conçue pour offrir une expérience inégalée. Pour l’amateur de performances extrêmes et de design d’exception, le MH2 GTR II représente le summum de l’ingénierie automobile personnalisée.