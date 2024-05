Découvrez le Mercedes-AMG PureSpeed : L’hommage ultime aux légendes de la course

En marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, Mercedes a dévoilé l'AMG PureSpeed, un prototype qui donnera naissance en 2025 à la Mythos, une série ultra-limitée à 250 exemplaires. Un speedster né pour faire rêver, qui rend hommage aux modèles de compétition les plus emblématiques de l'histoire de la marque à l'étoile.

La personnalisation de luxe, nouvel eldorado des constructeurs premium

Ces dernières années, les marques de luxe ont trouvé un nouveau filon pour gonfler leurs revenus tout en satisfaisant une clientèle toujours plus exigeante : les départements de personnalisation, qui donnent naissance à des modèles uniques ou produits en toute petite série.

Mercedes n'échappe pas à cette tendance, et profite du cadre somptueux du Grand Prix de Monaco pour présenter l'époustouflant AMG PureSpeed, première esquisse de la future Mythos qui arrivera en 2025.

Un hommage aux légendes de la compétition

Avec son style « barchetta » et ses lignes affilées, le PureSpeed affiche clairement son ADN sportif. Son design s'inspire directement de plusieurs modèles de course légendaires qui ont fait la gloire de Mercedes en compétition.

Le museau effilé façon « nez de requin », surmonté d'un spoiler en carbone apparent, tranche avec la traditionnelle calandre Panamericana. Mais l'élément le plus spectaculaire est sans conteste l'arceau HALO qui traverse l'habitacle, reliant la proue rouge à la poupe noire.

Un élément directement hérité de la Formule 1, qui protège les occupants en cas d'accident tout en optimisant l'aérodynamique. Un clin d'œil appuyé à la SLR McLaren pilotée par Stirling Moss lors de sa victoire à la Mille Miglia 1955.

Un poste de pilotage revisité

Si Mercedes n'a pas dévoilé les photos de l'intérieur, la marque promet un nouveau design et une ergonomie repensée pour le poste de pilotage. La partie arrière sacrifie les sièges au profit de dômes façon « speedster », accentuant encore l'inspiration racing de l'ensemble.

Un V8 atmosphérique en guise de cœur

Côté motorisation, Mercedes reste discret mais confirm qu'il s'agira d'un bloc 100% thermique, probablement sans électrification. On peut imaginer le V8 4.0 biturbo qui équipe déjà certains modèles comme le SL 63 AMG, mais avec une puissance revue à la hausse.

Lorsque le PureSpeed donnera officiellement naissance à la Mythos, on en saura plus sur ses caractéristiques techniques et son prix, qui pourrait avoisiner le demi-million d'euros. Une chose est sûre : avec seulement 250 unités prévues, mieux vaudra ne pas tarder pour tenter sa chance…

La Mythos, future icône en devenir ?

Avec ce PureSpeed annonciateur de la Mythos, Mercedes rallume la flamme des « Special Projects », ces modèles développés en marge des séries classiques et destinés à une poignée de privilégiés. Une manière d'entretenir le rêve et de capitaliser sur l'incroyable héritage sportif de la marque.

Reste à voir si cette Mythos parviendra à s'imposer comme une icône, à l'image des 300 SLR, CLK GTR et autres SLR McLaren qui l'ont inspirée. Son design radical et son ultra-exclusivité sont en tout cas un bon début pour marquer les esprits et s'inscrire durablement dans la légende Mercedes.

Rendez-vous en 2025 pour découvrir la version définitive de ce speedster néo-rétro, qui s'annonce d'ores et déjà comme l'une des supercars les plus exclusives et désirables de la décennie. En attendant, le concept PureSpeed continuera à faire briller les étoiles dans les yeux des passionnés, en commençant par les chanceux spectateurs du Grand Prix de Monaco.