Découvrez la Rolls-Royce Ghost Prism : l’Édition limitée qui séduit les passionnés de mode

La célèbre marque britannique Rolls-Royce célèbre son 120e anniversaire avec une édition spéciale de sa Ghost, baptisée Prism, qui promet d'allier luxe et design contemporain. Limitée à seulement 120 exemplaires, cette grande berline devient un véritable objet de convoitise pour les aficionados de la mode.

Un design exclusif pour célébrer un anniversaire prestigieux

La Rolls-Royce Ghost Prism marque un jalon important dans l'histoire de la marque de luxe, car elle est lancée pour commémorer le 120e anniversaire de Rolls-Royce. Chaque modèle de cette édition limitée arbore une finition extérieure personnalisable et des détails raffinés qui font écho à l'univers de la mode et du design contemporain. Les clients peuvent choisir parmi quatre nuances vibrantes pour la ligne de coach peinte à la main, qui ajoute une touche d'exclusivité à chaque véhicule.

Phoenix Rouge : une touche ardente qui rehausse le dynamisme de la berline.

: une touche ardente qui rehausse le dynamisme de la berline. Turchese : un bleu audacieux et apaisant, reflétant l'élégance et la sérénité.

: un bleu audacieux et apaisant, reflétant l'élégance et la sérénité. Mandarine : vibrant et énergique, ce choix évoque l'exotisme et la joie.

: vibrant et énergique, ce choix évoque l'exotisme et la joie. Forge Jaune : un jaune audacieux qui injecte un esprit jeune et avant-gardiste.

Ces touches de couleur ne se limitent pas à l'extérieur, car elles se retrouvent également dans le célèbre ciel étoilé de Rolls-Royce, le Starlight Headliner, qui propose désormais 1040 étoiles colorées pour une ambiance intérieure véritablement féerique.

Des finitions personnalisées pour un luxe sans compromis

L'une des particularités de la Rolls-Royce Ghost Prism est son approche personnalisée du design extérieur. En remplacement du chrome traditionnel, le modèle Prism opte pour des finitions en « Burnout », un noir fumé réalisé avec quatre couches de peinture pour un effet sophistiqué et discret. Ce traitement est appliqué au niveau de la grille, des pare-chocs et des encadrements de fenêtre, conférant à la voiture un aspect à la fois mystérieux et élégant.

À l'intérieur, Rolls-Royce laisse carte blanche aux acheteurs, leur permettant de créer un espace qui reflète pleinement leur style personnel. Les premières unités de la Prism mettent en avant une palette claire et vivante, contrastant avec l'extérieur sombre, pour une atmosphère accueillante et lumineuse qui complète parfaitement les éléments de design extérieur.

Une rareté qui définit le summum du luxe

Avec seulement 120 exemplaires disponibles, posséder une Rolls-Royce Ghost Prism devient un symbole de statut exclusif. Le prix de base de la Ghost classique avoisine les 354 750 dollars, soit environ 325 000 euros, mais il est attendu que le coût des modèles Prism soit significativement plus élevé en raison de leur caractère limité et de leurs options de personnalisation poussées.

Chaque Ghost Prism est donc non seulement un investissement dans un véhicule de luxe, mais aussi une pièce de collection qui pourrait prendre de la valeur avec le temps, attirant les collectionneurs et les connaisseurs de voitures du monde entier.

La Rolls-Royce Ghost Prism n'est pas juste une voiture, c'est une œuvre d'art roulante qui offre une expérience unique alliant luxe, personnalisation et un hommage à la mode contemporaine. Elle promet de transformer chaque trajet en une déclaration de style audacieuse et raffinée, fidèle à l'esprit de Rolls-Royce.