Découvrez la Porsche Slantnose 964 de Daniel Arsham, une œuvre d’art désormais partagée par des centaines de collectionneurs

Une fusion entre art et design automobile, cette Porsche unique est maintenant accessible via des parts de propriété collective.

Une première sur le marché

La Porsche Slantnose 964, fruit de la collaboration entre Daniel Arsham et RWB, baptisée « RWBA », a été vendue via la plateforme de trading de collectibles Rally. L'offre publique initiale (IPO) de la RWBA comportait 31 500 actions, au prix unitaire de 10 dollars, toutes écoulées en seulement 11 minutes auprès de plus de 500 collectionneurs, valorisant le véhicule à 315 000 dollars.

Première Porsche Slantnose 964 personnalisée par Akira Nakai de RWB.

personnalisée par Akira Nakai de RWB. Une célébration des 75 ans de Porsche.

Un design révolutionnaire

Ce modèle unique illustre un mélange parfait entre l'esthétique des courses de rue japonaises et le savoir-faire minutieux de RWB. Inspirée par la culture vibrante du « Midnight Club » japonais, cette collaboration a permis de créer une œuvre d'art mobile exceptionnelle. Basée sur une Porsche 964 911 spécification Japon de 1991, elle a été considérablement modifiée pour arborer un nez plongeant style 935 et le kit carrosserie large signature de RWB.

Contrairement aux designs RWB habituels, ce modèle présente des ailes intégrées en fibre de verre, une première pour RWB.

L'apparence est rehaussée par une peinture extérieure blanche, un aileron arrière 993 GT2 et des jantes chromées style JDM à grand déport.

Un intérieur exclusif et artistique

L'intérieur de la RWBA offre une expérience unique avec une dominante de vert Arsham, y compris les tapis, soulignant la vision de Daniel Arsham qui allie performance automobile et expression artistique. Le véhicule est équipé d'un moteur 3.6L à six cylindres à plat couplé à une transmission manuelle à cinq vitesses et affiche un peu plus de 91 000 kilomètres au compteur.

Une cabine qui se distingue par son approche artistique et son confort.

Des caractéristiques techniques qui reflètent l'excellence mécanique de Porsche.

Une opportunité d'investissement dans le collectible

Bien que les actions à 10 dollars soient épuisées, elles seront bientôt négociables à des prix secondaires après une période de réserve de 90 jours. Pour les impatients, Rally propose également une option d'offre d'achat, qui nécessiterait l'accord de tous les plus de 500 collectionneurs et du comité consultatif tiers de Rally, et ce serait également votre seule option si vous souhaitez conduire la voiture.

Des actions qui offrent non seulement une part du véhicule, mais aussi des expériences exclusives et un pouvoir de vote.

Les collectionneurs peuvent participer à des événements spéciaux et influencer des décisions importantes concernant le collectible.

Cette initiative de Rally démontre comment l'art et l'automobile peuvent se rencontrer dans un marché collectif, offrant une nouvelle façon d'apprécier et d'investir dans des œuvres d'art mobiles uniques.