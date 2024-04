Découvrez la nouvelle Mercedes-AMG GT63 S E Performance 2025 : une hybride de 805 ch à couper le souffle

Découvrez la quintessence de l'ingénierie allemande avec la nouvelle Mercedes-AMG GT63 S E Performance 2025, une hybride qui combine luxe et performances extrêmes.

Introduction à la puissance hybride

La Mercedes-AMG a encore frappé fort en présentant son nouveau modèle hybride, la Mercedes-AMG GT63 S E Performance. En intégrant un moteur V8 biturbo de 4,0 litres et un moteur électrique sophistiqué, ce véhicule atteint une puissance globale de 805 ch et un couple de 1419 Nm, ce qui lui permet de revendiquer des accélérations foudroyantes et une efficacité énergétique améliorée.

Le moteur V8 seul délivre 603 ch, tandis que le moteur électrique arrière ajoute 201 ch.

Cette configuration permet un 0 à 100 km/h en 2,7 secondes seulement.

Le moteur électrique contribue également à une meilleure répartition du poids, crucial pour l'équilibre en conduite.

Technologie de batterie inspirée de la F1

Le système de batterie de la GT63 S E Performance est une merveille technologique directement inspirée des innovations de Mercedes en Formule 1. Avec une capacité de 6,1 kWh et un système de refroidissement liquide direct, la batterie est optimisée pour un transfert d'énergie rapide plutôt que pour l'autonomie, mettant l'accent sur les performances pures.

Le liquide de refroidissement utilisé est capable de stocker plus d'énergie thermique que les systèmes à base d'eau, augmentant ainsi l'efficacité de la batterie.

Un chargeur embarqué de 3,7 kW permet une recharge rapide, essentielle pour les utilisations sportives.

La gestion thermique avancée assure la longévité et la performance de la batterie même sous stress élevé.

Confort et contrôle sans compromis

L'AMG GT63 S E Performance ne se contente pas de performances brutes; elle offre également un confort et une adaptabilité remarquables à ses occupants. Grâce à son système de contrôle actif de la conduite et à ses amortisseurs adaptatifs, elle promet une expérience à la fois sportive et confortable.

La technologie de suspension active permet d'ajuster la fermeté en temps réel, en fonction des conditions de route et du mode de conduite sélectionné.

Les modes de conduite incluent Sport, Sport+ et Race, chacun ajustant différents paramètres du véhicule pour optimiser les performances ou le confort.

La fonction de régénération de la batterie à quatre niveaux permet d'adapter l'expérience de freinage et de récupération d'énergie selon les préférences du conducteur.

Design et aérodynamique sophistiqués

En termes de design, la nouvelle GT63 S E Performance allie esthétique et fonctionnalité. Les modifications apportées à l'aérodynamique et au design extérieur ne sont pas seulement pour le spectacle; elles améliorent également les performances en réduisant la traînée et en augmentant l'appui.

Le nouvel élément en carbone sur le sous-châssis s'abaisse pour créer un effet Venturi, stabilisant le véhicule à haute vitesse.

Le spoiler arrière rétractable s'ajuste automatiquement pour offrir le meilleur équilibre entre appui et efficacité énergétique.

Les jantes exclusives en gris Tantale et les disques de frein en céramique de carbone complètent le look audacieux de la voiture.

Un intérieur alliant luxe et technologie

L'intérieur de la GT63 S E Performance est

conçu pour être aussi impressionnant que ses spécifications techniques. Avec des sièges sport AMG qui incluent une fonction de massage, le confort n'est jamais sacrifié.

Des options de personnalisation étendues grâce au programme Manufaktur Signature, incluant des peintures exclusives et des finitions en cuir nappa avec coutures en diamant.

Un volant cousu main et des seuils de porte illuminés avec le motif Manufaktur ajoutent une touche de personnalité et de luxe.

Des tapis de sol épais et des choix variés de garnitures intérieures renforcent l'impression d'exclusivité.

La Mercedes-AMG GT63 S E Performance 2025 est sans doute la fusion parfaite de l'innovation technologique et du luxe. Prévue pour une sortie en fin d'année 2024, elle est prête à redéfinir les attentes en matière de voitures sportives hybrides haut de gamme. Son arrivée est vivement attendue par les amateurs d'automobile et les connaisseurs de technologies avancées.