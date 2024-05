Découvrez la nouvelle Aston Martin Vantage : un monstre de puissance à 656 chevaux !

Aston Martin lève le voile sur sa toute dernière création, la nouvelle Vantage, promettant une fusion parfaite entre esthétique luxueuse et performances vertigineuses.

Un héritage renouvelé

La nouvelle Aston Martin Vantage représente le summum de l'ingénierie centrée sur le conducteur, affirmant son statut de modèle le plus rapide et le plus orienté vers les performances dans l'histoire de 74 ans de la marque. Elle succède aux très acclamées DB12 Coupé et Volante, continuant de porter l'héritage d'Aston Martin avec audace et innovation.

Un design compact mais puissant : Malgré des dimensions plus contenues que celles de son aînée, la DB12, la Vantage ne lésine pas sur la puissance.

Un moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres: Construit à la main, ce moteur délivre une puissance impressionnante de 656 chevaux et un couple de 800 Nm, permettant à la Vantage d'atteindre des performances de pointe.

Des performances époustouflantes

La nouvelle Aston Martin Vantage est un véritable exploit technique, offrant un équilibre parfait entre puissance et agilité grâce à une distribution du poids idéalement répartie et à un châssis en aluminium très évolué.

Vitesse maximale et accélération : Capable d'atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes.

Innovations en suspension et en refroidissement: Équipée des dernières générations d'amortisseurs adaptatifs et d'un système de refroidissement du moteur entièrement repensé.

Un design extérieur imposant

L'extérieur de la nouvelle Vantage est tout aussi impressionnant, exhibant une présence musclée indéniablement Aston Martin, tout en rendant hommage au design de la DB12.

Calandre agrandie et splitter intégré : Conçus pour améliorer le refroidissement et l'aérodynamique.

Des détails esthétiques audacieux: Incluant les mythiques ouïes latérales d'Aston Martin et des rétroviseurs sans cadre.

Luxe et technologie à l'intérieur

L'intérieur de la Vantage est un sanctuaire de luxe et de technologie de pointe, où chaque détail est pensé pour offrir confort et expérience immersive au conducteur et aux passagers.

Matériaux haut de gamme et finitions soignées : Utilisation de cuirs Bridge of Weir cousus à la main.

Technologie connectée et système audio de pointe: Développés en partenariat avec Bowers & Wilkins pour une expérience acoustique exceptionnelle.

Un engagement envers la performance pure

Amedeo Felisa, le PDG d'Aston Martin, souligne l'importance de rester fidèle à l'héritage de la marque tout en embrassant l'avenir, affirmant que le nouveau modèle s'engage sans réserve envers la haute performance sous sa forme la plus pure et la plus explicite.

La production de la nouvelle Aston Martin Vantage doit commencer ce trimestre, avec des livraisons prévues dès le début du prochain trimestre. Pour ceux qui souhaitent découvrir davantage ce véhicule, un configurateur a été mis en place, ainsi qu'une page de demande de renseignements dédiée.

Cet ajout à la gamme Aston Martin promet de redéfinir les normes de performance et de luxe dans l'univers des voitures de sport, en offrant une expérience de conduite sans précédent qui répond aux attentes les plus élevées des amateurs de voitures de sport.