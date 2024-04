Découvrez la métamorphose luxueuse de l’Aston Martin DBX707 avec son nouveau système d’infodivertissement

Le constructeur britannique Aston Martin a récemment dévoilé une version améliorée de sa DBX707, intégrant un intérieur haut de gamme et un système d'infodivertissement de pointe. Cette mise à jour marque une nouvelle ère pour le SUV de performance ultra-luxueux de la marque.

Présentation de la nouvelle itération 2024

Lancée initialement en 2022, l'Aston Martin DBX707 a été entièrement revisité pour son édition 2024. Au cœur de ces améliorations, le nouveau système d'infodivertissement développé en interne par Aston Martin capte toute l'attention. Il comprend un combiné d'instruments numériques de 31,2 cm et un écran tactile central de 26 cm utilisant la technologie Pure Black avec contrôle gestuel capacitif. Cette technologie est accompagnée de la compatibilité avec Apple CarPlay sans fil et Android Auto, ainsi que de multiples ports USB-C.

Améliorations esthétiques et fonctionnelles

La conception de l'habitacle de la DBX707 a été repensée pour souligner son espace et son esthétique moderne avec un thème horizontal. Les nouvelles améliorations comprennent des panneaux de portes avant plus larges, disponibles dans divers matériaux, ainsi qu'un volant et des poignées de porte rafraîchis. Marco Mattiacci, directeur mondial de la marque et du commerce chez Aston Martin, affirme que « la DBX707 redéfinit les standards du SUV de luxe avec des technologies de pointe et un intérieur entièrement nouveau, posant un jalon pour la concurrence. »

Performance et personnalisation

La DBX707 conserve son moteur V8 de 4 litres produisant 700 ch, associé à une boîte de vitesses à 9 rapports avec embrayage humide et des freins en céramique de carbone. Cette configuration garantit des performances à la hauteur de son intérieur luxueux. Aston Martin propose également un service de personnalisation sur mesure via « Q by Aston Martin », permettant aux clients de façonner leur DBX707 selon leurs préférences.

Options audio et disponibilité

L'option audio standard inclut un système Aston Martin Premium Audio de 800 watts avec 14 haut-parleurs, avec la possibilité de passer à un système Bowers & Wilkins de 1 600 watts. La nouvelle Aston Martin DBX707 sera disponible à partir de la fin du deuxième trimestre. En attendant, Aston Martin invite ses futurs clients à découvrir de plus près l'intérieur du véhicule grâce à une vidéo présentée ci-dessous.

La réinvention de l'Aston Martin DBX707 définit de nouveaux standards dans l'univers des SUV de luxe, alliant technologie de pointe, design raffiné et performances inégalées.