Découvrez la McLaren Senna aux couleurs du Brésil pour un hommage époustouflant à Ayrton Senna !

À l'occasion du 30e anniversaire de la disparition d'Ayrton Senna, McLaren a dévoilé une livrée unique inspirée du célèbre pilote brésilien pour le Grand Prix de Monaco. Cette livrée spéciale ornera non seulement les monoplaces de Formule 1 de l'écurie britannique, mais également une McLaren Senna de route.

Un hommage à la légende Ayrton Senna

Ayrton Senna, triple champion du monde de Formule 1, a marqué l'histoire de la discipline reine du sport automobile. Pilote emblématique de l'écurie McLaren, il a remporté trois titres de champion du monde des pilotes et quatre titres de champion du monde des constructeurs avec l'équipe britannique. Pour honorer sa mémoire, McLaren a choisi de lui rendre hommage lors du Grand Prix de Monaco, une course qui lui a particulièrement réussi.

En effet, Senna a triomphé à six reprises dans les rues de la Principauté, dont cinq fois consécutivement. Ses performances exceptionnelles sur ce circuit urbain exigeant ont forgé sa légende. C'est donc tout naturellement que McLaren a opté pour Monaco afin de célébrer le talent et l'héritage du pilote brésilien.

Une livrée aux couleurs du Brésil

Pour ce week-end de course pas comme les autres, les monoplaces McLaren arboreront une livrée spéciale aux couleurs du Brésil :

Jaune, en référence au drapeau brésilien

Vert, couleur emblématique du pays

Bleu, en hommage au casque de course d'Ayrton Senna

Cette livrée unique remplacera le traditionnel orange papaye de McLaren, offrant ainsi un look radicalement différent aux voitures de Lando Norris et Oscar Piastri. Les deux pilotes porteront également des combinaisons assorties à la livrée, parachevant ainsi la transformation de l'écurie pour ce rendez-vous monégasque.

Une McLaren Senna de route aux couleurs de la F1

McLaren ne s'est pas contenté d'habiller ses monoplaces aux couleurs d'Ayrton Senna. En collaboration avec l'Institut Ayrton Senna, le constructeur de Woking a également créé une McLaren Senna de route unique, baptisée « Senna Sempre ».

Cette voiture, qui était à l'origine l'un des exemplaires de pré-production utilisés lors du lancement et des essais presse de la McLaren Senna, a été entièrement repeinte par l'équipe de McLaren Special Operations. Sa livrée, qui reprend les codes couleurs de la monoplace de F1, est complétée par un habitacle unique habillé de cuir jaune.

Malheureusement, cette McLaren Senna « Senna Sempre » n'est pas à vendre, car il s'agit d'un véhicule de pré-production qui restera dans la collection de McLaren. Toutefois, les passionnés présents au Grand Prix de Monaco pourront l'admirer de près, puisqu'elle sera exposée tout au long du week-end de course.

McLaren en quête de performance à Monaco

Au-delà de l'hommage rendu à Ayrton Senna, McLaren espère profiter de ce week-end particulier pour briller sur la piste et se rapprocher des meilleurs. Après un début de saison prometteur, l'écurie britannique entend bien poursuivre sa progression et se mêler à la lutte pour les premières places, actuellement dominée par Red Bull et Max Verstappen.

Les caractéristiques uniques du tracé monégasque, avec ses nombreux virages serrés et ses rues étroites, pourraient favoriser les qualités de la McLaren et permettre à Lando Norris et Oscar Piastri de se distinguer. Une performance remarquable à Monaco serait un bel hommage à Ayrton Senna, qui a tant brillé sur ce circuit mythique.

Le Grand Prix de Monaco 2024 s'annonce donc riche en émotions pour McLaren et les fans d'Ayrton Senna. Entre la livrée spéciale, la McLaren Senna de route unique et la volonté de l'écurie de briller sur la piste, ce week-end de course promet d'être inoubliable. Nul doute que le souvenir du célèbre pilote brésilien planera sur la Principauté, 30 ans après sa disparition tragique.