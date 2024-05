Découvrez la Bugatti Baby II Centenary : L’édition limitée qui réinvente l’histoire !

Bugatti et The Little Car Company s'unissent pour célébrer le centenaire de la légendaire Bugatti Type 35 avec une édition spéciale de la Baby II, limitée à seulement six exemplaires uniques. Ces véhicules miniatures de luxe rendent hommage à l'un des modèles les plus emblématiques de l'histoire de l'automobile, qui a révolutionné le monde des courses il y a un siècle.

Un design unique inspiré des origines

Chaque Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition est méticuleusement conçue pour refléter les caractéristiques des Bugatti Type 35 originales. Fabriquées à la main à Oxfordshire, au Royaume-Uni, ces merveilles miniatures arborent des carrosseries en aluminium, des plaques d'identification en laiton et une livrée Bleu de Lyon, rappelant les couleurs des voitures de course d'antan.

Les détails sont poussés à l'extrême, avec l'ajout de ouïes d'aération personnalisées et de câbles de verrouillage, imitant à la perfection le design de la Type 35 originale. Cette attention particulière témoigne de l'excellence de Bugatti, tant sur la piste que dans la conception de ses véhicules.

Une exclusivité sans pareille

Chaque Baby II Type 35 Centenary Edition est basée sur l'architecture haut de gamme Pur Sang de la Bugatti Baby II. Ces modèles possèdent :

Un numéro de châssis unique correspondant aux voitures originales

Des numéros de course peints à la main en blanc

Une mention « 1 of 1 » soulignant leur caractère exclusif

Cette série limitée rend hommage aux pilotes légendaires qui ont conduit la Type 35 vers la gloire, tels que Leonico Garnier (#21), Jean Chassagne (#7), Pierre de Vizcaya (#18), Meo Costantini (#22) et Ernest Friderich (#13). Un prototype supplémentaire a également été conservé par Ettore Bugatti lui-même.

La Type 35 : Une icône des courses automobiles

La Bugatti Type 35 a révolutionné le monde des courses automobiles dans les années 1920, accumulant plus de 2 500 victoires et podiums en une décennie. Ce palmarès exceptionnel fait d'elle la voiture de course la plus titrée de l'histoire.

Dévoilée pour la première fois au Grand Prix de Lyon en 1924, la Type 35 a marqué les esprits par ses performances extraordinaires et son design avant-gardiste. Son influence sur l'industrie automobile est incommensurable, et elle demeure une source d'inspiration pour les passionnés et les collectionneurs du monde entier.

La Baby II : Un hommage moderne à un classique intemporel

La Bugatti Baby II, une version électrique à l'échelle 75% de la Type 35 originale, est devenue une icône du design moderne depuis son lancement. La Baby II Type 35 Centenary Edition, développée à partir d'une numérisation 3D de la voiture du Grand Prix de 1924, allie technologie de pointe et esthétique classique.

Équipée d'un moteur électrique avancé, cette édition spéciale offre une expérience de conduite unique, permettant aux passionnés de goûter à la puissance et à l'élégance de la Type 35 dans un format réduit.

Un succès commercial instantané

Malgré son prix élevé et sa production ultra-limitée, la Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition a immédiatement séduit les collectionneurs les plus exigeants. Au moment de la publication de cet article, les six exemplaires avaient déjà trouvé preneur, selon le constructeur automobile.

Ce succès fulgurant témoigne de l'engouement intemporel pour la marque Bugatti et de la fascination qu'exerce la Type 35 sur les amateurs d'automobiles d'exception. La Baby II Type 35 Centenary Edition perpétue l'héritage de ce modèle légendaire, tout en offrant une interprétation moderne et exclusive accessible à une poignée de privilégiés.

La Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition incarne à la perfection l'esprit d'innovation, de performance et de luxe qui caractérise la marque Bugatti depuis plus d'un siècle. En rendant hommage à l'un des modèles les plus emblématiques de son histoire, Bugatti prouve une fois de plus son attachement à ses racines et sa capacité à se réinventer pour séduire les passionnés d'aujourd'hui et de demain.