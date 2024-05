Découvrez la « Brutus » : La voiture extravagante aux 750 chevaux !

Une voiture équipée d'un moteur d'avion BMW a atteint un record de vitesse de 200 km/h grâce à son V12 de 750 ch et à sa consommation de pas moins de 100 l/100 km.

Les événements incontournables pour les passionnés de moteurs

Le festival Goodwood au Royaume-Uni est un rendez-vous annuel pour les amoureux de la mécanique. La course de Pikes Peak au Colorado (États-Unis), où les voitures rivalisent pour gravir la célèbre montagne, est une autre date clé du calendrier.

Ces deux événements ont un point commun : les voitures qui y participent sont des plus extravagantes. L'une des plus étranges de ces dernières années se trouve maintenant au Musée de la technique de Sinsheim (Allemagne).

La « Brutus », le rêve des passionnés d'automobiles et d'aviation

La voiture connue sous le nom de « Brutus » est le rêve des passionnés d'automobiles et d'aviation. Ce véhicule intègre un moteur d'avion BMW et le résultat est pour le moins spectaculaire.

Le musée situé près de Stuttgart, fief de Mercedes et Porsche, possède une collection de certaines des voitures les plus insolites au monde. La BMW Brutus en est la pièce maîtresse, bien que les visiteurs aient remarqué que le châssis n'est pas d'origine BMW.

Un mystère autour du châssis

L'origine de ce changement de carrosserie est inconnue. Certains experts suggèrent qu'elle ressemble à une Fiat d'il y a quelques décennies, d'autres qu'elle pourrait s'apparenter à une American LaFrance, marque mythique de camions de pompiers américains.

Le site du musée penche pour la seconde option : « c'est un châssis à transmission par chaîne de 1907 (…), longtemps utilisé par les pompiers aux États-Unis ». Quelle que soit son origine, ce châssis est capable de supporter un moteur d'avion BMW.

Un moteur d'avion surpuissant dans une voiture

La BMW Brutus est équipée d'un moteur V12 de 46,92 litres de cylindrée développant une puissance de 750 ch. Ce moteur est celui d'origine utilisé dans l'aviation au début du siècle dernier. Ce véhicule est une véritable prouesse d'ingénierie, mais le défi est de le démarrer.

L'embrayage peut facilement griller car il doit gérer 750 ch à 1 700 tr/min et 800 tr/min à 100 km/h. Ce moteur pèse 500 kg et mesure 1,8 m de long, 1,1 m de haut et 0,87 m de large.

Une consommation astronomique

Faire fonctionner ce véhicule n'est pas non plus bon marché. La voiture consomme pas moins de 100 l/100 km. Un seul tour du circuit de Montmeló représenterait une dépense de plus de quatre litres et demi de carburant.

Le défi suivant est de ne pas perdre une roue lorsque la BMW dépasse les 150 km/h, donc très peu de conducteurs ont pris le volant de cette voiture. Le musée assure que Roger Collings a roulé à 200 km/h sur la piste d'essai circulaire de Bosch à Boxberg (Allemagne).

Un véhicule réservé aux pilotes les plus expérimentés

Personne d'autre n'a tenté cet exploit depuis. Le véhicule ne peut être confié qu'aux pilotes les plus chevronnés car il ne peut rouler à cette vitesse qu'en ligne droite ou sur des circuits spéciaux avec des virages très relevés.

Cette voiture ne pourrait pas circuler sur une route conventionnelle en raison de sa mauvaise maniabilité, mais elle reste l'une des pièces les mieux gardées du musée.

La BMW Brutus est un véritable témoignage de la créativité et de l'audace des ingénieurs lorsqu'il s'agit de repousser les limites de la performance automobile. Même si elle ne peut pas rouler sur nos routes, elle continue de faire rêver les passionnés de mécanique du monde entier.