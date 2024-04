Découvrez la BMW Z4 Pure Impulse : Plus qu’une voiture, une œuvre d’art roulante!

BMW a levé le voile sur une nouvelle édition spéciale de la Z4 M40i, baptisée « Pure Impulse« . Cette version repousse les limites de l’exclusivité avec des caractéristiques de design et de technologie inédites, mariant la dynamique de conduite légendaire de BMW à des innovations passionnantes.

Un tournant majeur pour la Z4 M40i

Le modèle Pure Impulse marque une évolution significative pour la Z4 M40i. Pour la première fois, une option de boîte de vitesses manuelle à six rapports fait son apparition dans cette version haut de gamme. Une nouveauté pensée pour séduire les puristes en quête d’une expérience de conduite plus immersive. Cette transmission manuelle est jumelée à un moteur six cylindres en ligne, bénéficiant de la technologie M TwinPower Turbo de BMW, capable de développer 340 ch.

Boîte de vitesses manuelle à six rapports : pour un contrôle total et une connexion intime avec la route.

à six rapports : pour un contrôle total et une connexion intime avec la route. Moteur six cylindres : puissance et raffinement mécanique.

: puissance et raffinement mécanique. 340 chevaux : une force brute sous le capot.

Améliorations de performance sur mesure

La Z4 Pure Impulse profite également d’ajustements spécifiques au niveau du châssis et de la suspension. Les roues en alliage léger M de dimensions mixtes, 48 cm à l’avant et 51 cm à l’arrière, optimisent la tenue de route et la dynamique de conduite. Des éléments de design exclusifs sont présents tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, incluant des finitions de peinture uniques et des détails spécifiques à la gamme M, soulignant ainsi l’exclusivité du véhicule.

Jantes en alliage léger M : dimensions mixtes pour une esthétique et une performance optimales.

: dimensions mixtes pour une esthétique et une performance optimales. Suspension M adaptative , freins M Sport et différentiel M Sport : trio gagnant pour une conduite exaltante.

, freins M Sport et différentiel M Sport : trio gagnant pour une conduite exaltante. Construction allégée et distribution du poids quasi parfaite de 50:50 : la recette BMW pour un pedigree sportif sans compromis.

Un esthétisme renouvelé

Sur le plan esthétique, la voiture n’est pas en reste avec de nouvelles options de couleur extérieure, notamment le métallique Vert Foncé Givré pour le marché européen et le Vert Sanremo métallique pour les États-Unis. À l’intérieur, l’habitacle se pare de cuir Vernasca en Cognac avec des passepoils M noirs, exclusivité de cette édition, ajoutant une touche de luxe supplémentaire.

Couleurs extérieures exclusives : pour se démarquer avec élégance dans les rues européennes et américaines.

Intérieur en cuir Vernasca : luxe et confort avec une finition artisanale.

Disponibilité et marchés ciblés

La BMW Z4 M40i Pure Impulse sera disponible en Allemagne, dans d’autres marchés européens et aux États-Unis. BMW réinterprète ainsi sa tradition séculaire des roadsters à travers cette édition moderne, qui promet de marquer les esprits par son approche innovante de la performance et du design.

Marchés : Europe et États-Unis .

. Lancement prévu : des dates à confirmer pour une anticipation grandissante.

La BMW Z4 Pure Impulse n’est pas seulement une mise à jour, mais une véritable révolution esthétique et mécanique qui réaffirme l’engagement de BMW envers l’innovation et le plaisir de conduire. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur cette édition qui promet d’enthousiasmer les amateurs de voitures sportives à travers le monde.