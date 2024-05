Découvrez les nouveaux ensembles LEGO Speed Champions : Lamborghini, Aston Martin et Mercedes-AMG en vedette !

Amateurs et amatrices d'automobiles de sports, préparez-vous à découvrir les dernières créations de LEGO qui vont vous faire vibrer de passion !

LEGO Speed Champions, quand la passion de l'automobile rencontre la brique ludique

Les nouveaux ensembles LEGO Speed Champions annoncés pour l'été 2024 sont une ode à l'automobile de sports. Ces modèles réduits, qui ravissent les constructeurs en herbe comme les collectionneurs avertis, recréent avec fidélité l'esthétique et l'esprit des bolides les plus emblématiques de l'industrie. Grâce à ces kits Lego Technic, accessibles et plus abordables que les gammes Technic, petits et grands peuvent désormais assembler pièce par pièce des voitures de rêve.

La Lamborghini Vision GT, une pépite futuriste à construire

La pièce unique : La Lamborghini V12 Vision Gran Turismo.

Il s'agit d'un concept-car exclusif créé pour le jeu vidéo Gran Turismo, exempt des contraintes du réel et dévoilé en 2019. Caractéristiques bluffantes : Dans le jeu, ce monoplace hors norme est équipé d'un V12 de 6.5 litres associé à un système hybride supercondensateur, délivrant 774 chevaux.

Aston Martin fait rugir ses moteurs en LEGO

L'ensemble LEGO dédié à Aston Martin est un hommage double à la marque britannique avec son lien fort à l'univers de la Formule 1.

L'AMR23 : Pièce centrale de l'ensemble, elle représente la monture d'Aston Martin pour la saison 2023 de F1 qui a cumulé les podiums en début de saison.

Mercedes-AMG, la force allemande reproduite en détail

Les adeptes de la marque à l'étoile seront servis avec un duo de véhicules V8, qui célèbrent deux modèles phares de Mercedes-AMG.

La G63 : Ce modèle récent est la dernière version haute performance du célèbre 4×4 G-Class de Mercedes.

Prix et disponibilité, les briques sportives à portée de main

Actuellement listés comme ‘bientôt disponible', les prix européens annoncés sont une invitation à se plonger dans l'expérience LEGO Speed Champions.

La Lamborghini VGT : elle est affichée à un prix de 20.99 euros.

L'importance du détail, chaque ensemble une oeuvre d'art

Fidèles aux designs originaux, chaque ensemble LEGO Speed Champions témoigne de l'attention portée aux détails et du dévouement des concepteurs LEGO. Les pièces de ces ensembles capturent l'essence de chaque marque, reflétant à la fois leur ADN historique et leur éclat contemporain.

La Lamborghini VGT : Une pièce d'exposition qui encapsule l'imagination et la maîtrise technologique.

LEGO Speed Champions, une passion à construire

Que ce soit pour une activité familiale excitante ou pour le plaisir d'agrandir votre collection, ces ensembles LEGO Speed Champions promettent des heures de divertissement et une présentation ultérieure qui parlera au cœur des passionnés d'automobile. C'est une joie partagée à travers les générations, où l'amour du design, de la mécanique et de l'esprit sportif se rassemble dans le langage universel des LEGO.

La sortie imminente est annoncée, tenez-vous prêts à assembler.

Avec une date de sortie annoncée pour l'été 2024, l'anticipation monte alors que les fans de LEGO et de voitures de sport attendent avec impatience l'occasion d'ajouter ces pièces époustouflantes à leurs collections. Partagez la nouvelle, préparez vos étagères d'exposition et échauffez vos doigts de construction – l'expression ultime de la passion automobile sous forme de LEGO est presque à portée de main.

Tout comme les voitures de sport haute performance, ces ensembles LEGO Speed Champions résument l'excellence en ingénierie et la passion du détail. Chaque modèle, une fois assemblé, devient une célébration de l'ingéniosité, du design et de l'amour pour les automobiles qui marquent l'histoire et stimulent les imaginations. Alors, à vos marques, prêts, construisez !