Découvrez comment vous pouvez posséder la BMW « Batmobile » de 1973, un joyau historique de course et ancienne propriété de Jamiroquai

Un morceau de l'histoire du sport automobile et de la culture pop est sur le point d'être mis aux enchères. Il s'agit de la BMW « Batmobile » de 1973, une icône des circuits qui a appartenu à la star de la musique Jamiroquai. Ce véhicule légendaire combine prestige historique et allure emblématique, ce qui en fait une pièce de collection très convoitée.

Un pedigree de course exceptionnel

La BMW « Batmobile » de 1973 n'est pas seulement célèbre pour avoir appartenu à Jason Kay, le leader du groupe Jamiroquai. Avant d'atteindre le monde de la célébrité, cette voiture avait déjà une longue carrière dans les courses d'endurance. Transformée en bête de piste à la fin des années 1980 par Tim Busby, un coureur renommé, elle s'est illustrée sur les circuits du monde entier, accumulant de nombreuses victoires.

Palmarès impressionnant : La voiture a brillé lors de compétitions prestigieuses, notamment le Classic Endurance Racing, et s'est illustrée au Mans Classic en 2004 et 2006 où elle a remporté son plateau. Elle a également décroché des victoires de classe à Monza, Silverstone et Spa.

Reconnaissance dans le monde du sport automobile : Elle a été honorée par l'Index de Performance au Mans Classic 2006, un témoignage de ses performances exceptionnelles et de sa fiabilité.

Une star aussi sur le circuit de musique

Après son illustre carrière sur les pistes, la BMW « Batmobile » a été acquise par Jason Kay en 2013. Fanatique de voitures et de vitesse, Kay a investi significativement dans la voiture, la gardant en condition optimale et profitant de journées de course à Silverstone.

Un lien avec la pop culture : La possession de cette voiture par une icône de la musique comme Jamiroquai ajoute une couche supplémentaire d'attrait pour les collectionneurs et les fans, combinant amour de la musique et passion pour les voitures de course.

Investissements notables : Sous la possession de Kay, des sommes importantes ont été dépensées pour maintenir et améliorer cette machine de course, garantissant sa performance continue sur les circuits.

L'opportunité d'achat imminente

La « Batmobile » est mise en vente par Iconic Auctioneers et sera proposée lors d'une vente aux enchères prestigieuse à l'aérodrome de Sywell, en Angleterre. Les collectionneurs et les amateurs de voitures de course auront l'opportunité unique d'acquérir non seulement un véhicule exceptionnel mais aussi un morceau d'histoire.

Estimation attractive : Avec une estimation de vente entre 160 000 et 180 000 euros, ce prix est considéré comme une affaire au regard du coût de reproduction d'une telle voiture et des prix habituellement observés pour des véhicules similaires sur le marché.

Documentation FIA à jour : Les documents FIA de la voiture sont en règle et valides jusqu'au 31 décembre 2027, assurant à l'acheteur une entrée dans les compétitions de véhicules historiques les plus réputées.

Un avenir prometteur sur les pistes européennes

Le propriétaire actuel a préparé la « Batmobile » pour un retour triomphant dans les compétitions européennes modernes, avec l'aide de Laranca Engineering. Des centaines de milliers d'euros ont été investis pour remettre la voiture en état de compétition.

Prête pour la course : La voiture est prête à prendre part à des événements prestigieux tels que le Mans Classic, offrant à son nouveau propriétaire l'accès à certains des meilleurs événements de sport automobile historique au monde.

Vente réticente : Le propriétaire actuel, résidant désormais en Amérique du Sud, se sépare à contrecoeur de cette magnifique machine, offrant ainsi une rare opportunité d'acquisition

La BMW « Batmobile » de 1973 représente une occasion unique de posséder un véhicule de légende qui continue de faire vibrer le cœur des passionnés d'automobile et des fans de musique. Une pièce de collection qui promet de captiver les foules, tant sur la piste que lors de rassemblements de véhicules classiques.