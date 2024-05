Découverte du Lamborghini Urus SE Hybride : La polyvalence réinventée

Quand performance rime avec écologie : le nouveau Lamborghini Urus SE hybride rechargeable pourrait bien être la clé de voûte de la stratégie d'électrification de la marque. Présenté au Salon de l'Auto de Pékin 2024, ce modèle est une révolution sous le capot et une affirmation de style.

Le défi de l'hybridation

Depuis les légendes comme le Miura et le Diablo, Lamborghini a évolué pour rester en phase avec les exigences modernes sans renoncer à son ADN unique. Le Urus SE représente une étape cruciale, étant le deuxième véhicule hybride rechargeable après le supercar Revuelto. Avec l'ambition de transformer toute sa gamme d'ici fin 2024, Lamborghini intègre une technologie hybride sophistiquée pour améliorer les performances sans compromis sur l'esthétique.

Intégration d'un moteur électrique dans la transmission automatique à huit vitesses

Batterie de 25 kWh offrant une combinaison puissante avec le moteur V8 classique

Modification du système de traction intégrale pour une répartition optimisée de la puissance

Caractéristiques et performances inédites

Le Lamborghini Urus SE ne se contente pas d'ajouter un moteur électrique. Il réinvente l'approche de la performance avec un ensemble moteur électrique et essence qui délivre une puissance combinée de 789 chevaux et un couple de 949 Nm. Cela en fait non seulement l'Urus le plus puissant à ce jour mais aussi le plus rapide, avec une vitesse maximale de 310 km/h et un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes.

Le plus rapide des Urus avec une vitesse de pointe impressionnante

Accélération comparable au modèle Performante plus orienté performance

Des chiffres impressionnants qui soulignent l'engagement de Lamborghini envers l'excellence

Comme l'a souligné Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini, l'objectif n'est pas seulement d'atteindre des records sur piste, mais de fournir une expérience de conduite exaltante qui reste fidèle à l'esprit de la marque.

Technologie et innovation

Le passage à l'hybridation pour un modèle aussi emblématique que l'Urus nécessitait une approche minutieuse pour conserver l'essence de Lamborghini tout en adoptant les avantages de la technologie moderne. Le défi était de se différencier des autres véhicules hybrides du groupe Volkswagen, tels que le Bentley Bentayga et le Porsche Cayenne, qui partagent la même plateforme.

Utilisation de logiciels internes pour un contrôle précis du nouveau système de traction intégrale

Ajustements pour assurer une expérience de conduite plus naturelle et intuitive

Améliorations aérodynamiques pour augmenter la stabilité à haute vitesse

L'innovation ne s'arrête pas à la motorisation : le Urus SE propose également des améliorations dans la gestion de la traction et du couple, offrant une expérience plus riche et plus dynamique.

Design et style Lamborghini

Le design du Urus SE puise dans l'héritage esthétique de Lamborghini tout en intégrant des éléments contemporains qui accentuent son caractère hybride. Avec des modifications aérodynamiques qui augmentent la charge aérodynamique de 35% et des améliorations visuelles qui rappellent des modèles historiques comme le Gallardo, le Urus SE est à la fois un hommage et une vision du futur.

Éléments de style empruntés au supercar Revuelto

Nouveau spoiler arrière et diffuseur pour une meilleure adhérence

Intérieur modernisé avec deux écrans de 12.3 pouces pour les commandes et l'infodivertissement

Cette fusion de tradition et de modernité est la signature d'un Lamborghini adapté à l'ère de la transition énergétique, prouvant que performance et responsabilité environnementale peuvent aller de pair.

Un avenir électrique

Avec le Urus SE, Lamborghini ne fait pas que répondre aux normes écologiques. Elle prépare le terrain pour une révolution dans la conduite sportive électrique. En visant une expérience électrique qui conserve l'émotion au cœur de la conduite, Lamborghini définit ses ambitions pour les prochaines décennies.

Objectifs ambitieux pour une gamme entièrement électrifiée d'ici 2024

Un pas vers des véhicules totalement électriques prévus pour la fin de la décennie

Engagement envers une performance constante et émotionnellement chargée, même en mode électrique

Le Lamborghini Urus SE est donc plus qu'un simple SUV hybride ; c'est le précurseur d'une nouvelle ère pour une marque iconique qui a toujours su innover pour rester au sommet. Le passage de Lamborghini à l'électrification est non seulement un engagement envers un avenir durable mais aussi une promesse que l'esprit de la performance pure ne sera jamais compromis.

Ce modèle hybride rechargeable est un jalon important, non seulement pour Lamborghini, mais pour toute l'industrie automobile, redéfinissant ce que signifie conduire un véhicule à la fois puissant et responsable. Un parfait équilibre entre héritage et innovation, performance et écologie, le Lamborghini Urus SE redéfinit les standards du véhicule de luxe sportif moderne.