Dakar 2025 : Al-Attiyah offre à Dacia sa première victoire d’étape et bouleverse le classement général

Nasser Al-Attiyah a écrit une page d’histoire pour Dacia en remportant la 9ème étape du Rally Dakar 2025. Cette victoire historique marque non seulement le premier succès du constructeur français dans la mythique épreuve, mais provoque aussi un changement majeur au classement général avec Yazeed Al-Rajhi qui s’empare des commandes.

La bataille fait rage dans les dunes saoudiennes. Sur un parcours exigeant de 357 kilomètres entre Riyadh et Haradh, le quintuple vainqueur qatari a démontré toute sa maîtrise au volant du Dacia Sandrider. Un chrono impressionnant de 2 heures et 52 minutes lui a permis de devancer Guillaume de Mevius et Mathieu Baumel de 2 minutes et 47 secondes.

Cette performance remarquable du Dacia Sandrider, véhicule développé spécifiquement pour affronter les conditions extrêmes du désert, illustre la montée en puissance du constructeur roumain dans la discipline reine du rallye-raid. (Une belle revanche pour la marque qui avait connu des débuts difficiles en début d’épreuve)

Le grand chamboulement de la journée concerne la tête du classement général. Yazeed Al-Rajhi, terminant troisième de l’étape à 3 minutes et 12 secondes d’Al-Attiyah, profite des difficultés du leader précédent Henk Lategan pour prendre les commandes. Le Sud-Africain, contraint d’ouvrir la piste après sa victoire de la veille, a perdu près de 16 minutes précieuses.

La hiérarchie actuelle place désormais Al-Rajhi en position de force avec 7 minutes et 9 secondes d’avance sur Lategan. Le podium provisoire est complété par Mattias Ekström, à 24 minutes et 50 secondes, talonné par Al-Attiyah à 25 minutes et 21 secondes.

La prochaine étape entre Haradh et Shubaytah s’annonce déterminante. Les 120 kilomètres à parcourir dans l’Empty Quarter promettent une bataille intense dans les dunes. La navigation, élément clé de cette portion, pourrait bien redistribuer les cartes à trois jours de l’arrivée.

Le Dacia Sandrider de Cristina Gutiérrez et Pablo Moreno a également brillé en terminant huitième, à 14 minutes et 26 secondes du vainqueur. Cette performance collective renforce la crédibilité du projet Dacia dans cette discipline exigeante.

À l’approche du dénouement, cette 46ème édition du Dakar reste plus ouverte que jamais. Les écarts relativement serrés entre les quatre premiers laissent présager une fin de rallye palpitante dans les étendues désertiques saoudiennes.