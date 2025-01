Cupra Formentor vs BMW X1 : quel SUV premium choisir à 40 000 euros ?

Deux SUV premium face à face

Le segment des SUV premium connaît une croissance remarquable sur le marché français. Nous avons décidé de mettre en confrontation deux modèles phares : le Cupra Formentor et le BMW X1. Ces deux véhicules représentent des choix particulièrement intéressants pour les acheteurs à la recherche d’un SUV haut de gamme.

Le Cupra Formentor : l’outsider espagnol

Premier modèle conçu spécifiquement pour la marque Cupra, le Formentor affiche des dimensions compactes avec 4,45 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,52 mètre de hauteur. Son prix d’entrée se situe à 37 730 euros, avec une remise constructeur de 3 000 euros, soit un tarif final de 34 730 euros.

Son design distinctif, notamment après le récent restylage, lui confère une personnalité unique avec sa signature lumineuse LED triangulaire caractéristique. La ligne coupé, bien que séduisante, impacte légèrement l’habitabilité arrière, particulièrement au niveau de la garde au toit.

Le coffre propose un volume de 450 litres, extensible à 1 505 litres. Les versions hybrides rechargeables disposent d’un espace plus restreint (345/1 415 litres).

Le BMW X1 : la référence allemande

La troisième génération du X1 s’impose avec des dimensions similaires : 4,50 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,64 mètre de haut. Son tarif démarre à 44 700 euros.

L’habitabilité constitue l’un des points forts du X1, avec une banquette arrière coulissante et un coffre généreux de 540 litres (extensible à 1 600 litres). Même les versions électrifiées conservent un volume confortable de 490 litres.

Motorisations et équipements

Le Formentor propose une gamme variée : un diesel 2.0 TDI de 150 ch, trois essence (150, 265 et 333 ch) et deux versions hybrides rechargeables (204 et 272 ch) offrant jusqu’à 124 km d’autonomie électrique.

Le X1 n’est pas en reste avec ses motorisations essence (de 136 à 300 ch), diesel (150 à 163 ch) et hybrides rechargeables (245 et 326 ch). Une version 100% électrique iX1 complète la gamme avec jusqu’à 475 km d’autonomie.

Notre verdict

La différence de prix joue nettement en faveur du Formentor. Pour un budget de 40 000 euros, il offre davantage de puissance et la possibilité d’opter pour une version hybride rechargeable avec étiquette CERO.

Le X1 se distingue par sa qualité de finition supérieure et son habitabilité généreuse. Néanmoins, le Formentor propose un meilleur rapport qualité-prix et des sensations de conduite plus sportives.

Pour les conducteurs privilégiant le dynamisme et recherchant un excellent rapport qualité-prix, le Cupra Formentor s’impose comme le choix le plus pertinent. Les acheteurs valorisant l’espace et le raffinement trouveront leur compte avec le BMW X1, à condition d’accepter un investissement plus conséquent.