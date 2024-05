Coup dur pour les gamers : Tesla abandonne la compatibilité Steam

Tesla, le géant américain de l'automobile électrique, vient d'annoncer une nouvelle qui risque de décevoir les amateurs de jeux vidéo. Les nouvelles Tesla ne supporteront plus la plateforme de jeux PC Steam, et par conséquent, tous les jeux achetés via cette plateforme ne seront plus accessibles dans les voitures de la marque.

Un partenariat prometteur qui tourne court

En fin d'année 2022, Tesla avait introduit la version bêta de Steam dans ses voitures, permettant ainsi aux propriétaires de Model S et de Model X d'accéder à près de 30 000 jeux vidéo pendant la recharge de leur véhicule. Une fonctionnalité très attractive pour les gamers, qui pouvaient ainsi passer le temps durant les 15 minutes nécessaires pour atteindre 80% de charge sur une borne Superchargeur.

Malheureusement, ce partenariat prometteur entre Tesla et Steam semble aujourd'hui tourner court. Les nouveaux propriétaires de Model S et Model X ont reçu un message lors de la livraison de leur véhicule, indiquant que l'ordinateur de bord n'était plus capable de faire tourner les jeux Steam. Une mise à jour logicielle qui ne concerne que le contenu Steam, les autres applications et fonctionnalités de divertissement restant inchangées.

Les raisons de ce retrait restent floues

Pour l'instant, cette décision ne semble concerner que les nouvelles ventes de Model S et Model X. Les propriétaires actuels n'ont pas encore reçu de notification similaire. Quant aux autres modèles, comme la Model 3, la Model Y ou le futur Cybertruck, ils n'ont jamais été équipés du client de jeu Steam.

Les raisons de ce retrait restent pour le moment inconnues. Peut-être que les propriétaires utilisaient peu cette fonctionnalité, comme pourraient le révéler les logiciels de tracking intégrés aux voitures. Ou alors, Tesla cherche à éviter de nouveaux problèmes avec les autorités, après avoir été épinglé pour avoir autorisé le jeu vidéo au volant.

De nombreuses options de divertissement toujours disponibles

Malgré la disparition de Steam, les propriétaires de Tesla peuvent toujours profiter de nombreuses options de divertissement dans leur voiture :

Streaming de Hulu , Netflix , Twitch et YouTube

, , et Accès à d'autres jeux vidéo intégrés au système d'infodivertissement

Écoute de musique et de podcasts via diverses applications

Même si vous ne pouvez plus jouer à vos jeux Steam préférés, vous pourrez toujours regarder des pros y jouer en streaming. Et comme tout ce qui implique une puce informatique, il y aura toujours un hacker pour contourner cette limitation.

L'avenir du gaming dans les voitures électriques

Ce retrait de Steam des Tesla pose la question de l'avenir du gaming dans les voitures électriques. Avec l'augmentation de l'autonomie et la réduction des temps de charge, les constructeurs cherchent à offrir toujours plus de divertissement à bord pour occuper les passagers durant les trajets.

Cependant, l'intégration de plateformes de jeux aussi vastes que Steam soulève des problèmes de sécurité et de responsabilité. Comment s'assurer que le conducteur ne joue pas en conduisant ? Comment gérer les mises à jour et la compatibilité des jeux avec le système de la voiture ?

Malgré ces défis, il est probable que le gaming continue de se développer dans l'univers des voitures électriques. Avec l'arrivée de la 5G et des puces de plus en plus performantes, les possibilités sont immenses. Reste à trouver le juste équilibre entre divertissement et sécurité.

Un avenir qui s'annonce passionnant pour les gamers et les amateurs de belles voitures électriques. Tesla a peut-être perdu une bataille avec le retrait de Steam, mais la guerre du gaming automobile ne fait que commencer.