Comment déverrouiller une voiture lorsque vous avez enfermé vos clés à l’intérieur

Vous avez enfermé vos clés dans votre voiture ? Rassurez-vous, il existe plusieurs méthodes simples et accessibles pour récupérer vos clés sans endommager votre véhicule. Découvrez des astuces économiques et apprenez comment déverrouiller une porte de voiture sans faire appel à un serrurier.

Pourquoi enfermer ses clés dans sa voiture devient plus rare

Avec l’évolution des technologies automobiles, se retrouver coincé à l’extérieur de son véhicule sans clé est devenu moins fréquent. La majorité des voitures modernes sont équipées de clés à transpondeur ou de systèmes de verrouillage intelligent qui empêchent les portes de se verrouiller lorsque les clés sont encore dans l’habitacle. Ces dispositifs contribuent à réduire considérablement les risques de lock-out accidentel.

Toutefois, les propriétaires de véhicules plus anciens restent plus exposés à ce type d’incident. Pour eux, des méthodes manuelles et techniques de déblocage rapides peuvent s’avérer très utiles. Dans certains cas, appeler un professionnel comme un serrurier ou une assistance routière est la meilleure option, surtout si la sécurité ou le temps est un facteur critique.

Quand appeler les services d’urgence pour déverrouiller votre voiture

En cas de risque pour la sécurité, notamment si un enfant ou un animal est enfermé dans la voiture, contacter les services d’urgence au 17 ou au 112 en Europe est prioritaire. Dans des situations critiques, les pompiers ou la police peuvent intervenir rapidement pour déverrouiller votre véhicule. Ils disposent de dispositifs permettant d’ouvrir la porte sans clé, bien que cela puisse parfois nécessiter la casse d’une vitre.

Il est important de noter que cette intervention est généralement gratuite dans les cas d’urgence, mais toute réparation comme le remplacement d’une vitre cassée restera à votre charge.

Faire appel à une assistance routière comme le service de dépannage

Les services d’assistance routière, comme le dépannage via votre assurance ou un service d’adhésion tel que l’Automobile Club, sont souvent disponibles 24/7 pour gérer les lock-outs. Dans la plupart des cas, un abonnement à une assistance offre un nombre limité d’interventions de déblocage gratuites par an.

Pour solliciter leur aide, il suffit de les contacter en indiquant votre localisation, la marque et le modèle de votre véhicule, et votre numéro d’adhérent. L’inconvénient est que le délai d’attente peut varier, et les frais sont à votre charge si vous dépassez les interventions incluses dans votre contrat.

Astuces pour déverrouiller votre voiture sans appel à un professionnel

Si vous souhaitez éviter les coûts associés à l’intervention d’un professionnel, certaines astuces peuvent vous permettre de récupérer vos clés sans assistance. Ces techniques demandent souvent un peu de patience et quelques outils du quotidien. Ces méthodes s’avèrent surtout utiles pour les modèles plus anciens avec des serrures manuelles.

Déverrouiller une voiture avec un smartphone

Aujourd’hui, de nombreux véhicules modernes sont compatibles avec des applications mobiles qui transforment votre téléphone en second jeu de clé. Ces applications, fournies par les constructeurs comme Hyundai, Toyota ou Ford, permettent de verrouiller, déverrouiller et même démarrer le véhicule à distance.

Pour utiliser ce service, il est indispensable d’avoir enregistré votre clé avec l’application avant de vous retrouver enfermé dehors. Une fois connecté, vous n’avez qu’à ouvrir l’application pour déverrouiller la voiture. Un gain de temps appréciable, surtout pour les propriétaires de voitures récentes !

Déverrouiller une voiture avec un lacet

Une astuce méconnue mais efficace pour déverrouiller une voiture dotée de serrures manuelles consiste à utiliser un lacet de chaussure. En faisant une boucle avec un nœud coulissant, glissez le lacet entre la porte et la carrosserie, jusqu’à atteindre le bouton de verrouillage intérieur. Avec un peu de patience, placez la boucle autour du bouton et tirez pour le relever.

Cette méthode fonctionne particulièrement bien sur les véhicules plus anciens, mais demande un peu de pratique pour la maîtriser. Une ficelle solide peut remplacer le lacet dans ce type de situation.

Déverrouiller une voiture avec un cintre métallique

Le cintre en métal est un outil classique qui peut être utilisé pour ouvrir les portes de voitures manuelles. Commencez par déplier un cintre métallique, en gardant un crochet d’un côté. Glissez-le entre la vitre et le joint de la porte jusqu’à atteindre la tige de verrouillage.

Cette méthode est efficace mais peut endommager les joints en caoutchouc et rayer les vitres si elle n’est pas réalisée avec précaution. Il est préférable de l’utiliser uniquement en dernier recours pour éviter des réparations coûteuses.

Déverrouiller une voiture avec une épingle à cheveux

Cette technique, digne des films d’espionnage, fonctionne avec une paire de bobby pins (épingles à cheveux) pour déverrouiller une serrure manuelle. En pliant une épingle à 90 degrés pour l’utiliser comme tensionneur et en utilisant la seconde pour faire pression sur les goupilles de la serrure, vous pourriez réussir à ouvrir la porte.

Cette technique peut endommager le mécanisme de la serrure si elle est mal exécutée. Les débutants devraient l’éviter ou demander l’aide d’une personne expérimentée pour éviter des réparations coûteuses.

Utiliser un coin pour déverrouiller une voiture

Pour ceux qui possèdent un kit d’outils automobile, un coin gonflable ou un simple levier peut s’avérer très utile. Insérez le coin entre la porte et la carrosserie, puis gonflez-le pour élargir l’espace. Ensuite, utilisez une tige fine pour appuyer sur le bouton de déverrouillage.

Il est bon de savoir que même les professionnels peuvent accidentellement rayer la peinture ou endommager les joints lors de cette opération. Il est donc judicieux de peser le coût des réparations potentielles avant de recourir à cette méthode.

Précautions à prendre pour éviter un lock-out de voiture

Pour éviter de futures mésaventures, adoptez quelques précautions simples. Téléchargez l’application mobile de votre constructeur pour utiliser votre téléphone comme clé de secours. Envisagez également un service d’assistance routière, et conservez une clé de rechange dans une boîte magnétique sécurisée dissimulée sous le véhicule.

Certains conducteurs placent une clé supplémentaire sur leur véhicule dans un endroit accessible, mais cela peut exposer la voiture aux vols. Une boîte sécurisée offre une protection supplémentaire, grâce à un code personnel. En anticipant, vous pouvez réduire le risque de vous retrouver à nouveau enfermé dehors.

Se retrouver enfermé hors de sa voiture peut être stressant, mais avec ces techniques et précautions, vous pourrez rapidement récupérer vos clés et reprendre la route sereinement.