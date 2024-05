Ces voitures des années 90 qui étaient en avance sur leur temps : des innovations qui ont révolutionné l’industrie automobile

Sortant d'une période terne, l'industrie automobile des années 90 a étonné le public avec ces 10 voitures qui étaient en avance sur leur temps. Bourrées de technologies et d'innovations qui ne sont devenues standard que des décennies plus tard, elles ont insufflé une nouvelle vie à un secteur qui semblait plutôt moribond à l'époque.

L'Acura NSX, une supercar japonaise qui a inspiré la McLaren F1

L'Acura NSX et la Toyota Supra étaient les géantes japonaises des années 90, et pour cause. Alors que la Supra était connue pour sa capacité à être modifiée et ses apparitions dans la franchise Fast and Furious, la NSX représentait exactement l'opposé. Le modèle représentait un adversaire classe à la Ferrari 328 et 348.

Son design intemporel était si proéminent à l'époque que même la McLaren F1 s'en est beaucoup inspirée. Le moteur V6 3.0L atmosphérique d'origine offrait une expérience de conduite différente des autres alternatives japonaises. La NSX a donné le ton à de nombreuses supercars d'aujourd'hui et est au même niveau que la McLaren F1.

La McLaren F1, une supercar révolutionnaire encore en avance sur son temps

Le badge McLaren est associé aux voitures de route au 21e siècle, mais dans les années 90, ce n'était pas le cas. La McLaren F1 était la première voiture de route de la marque, et pour beaucoup, elle est restée le summum de la production automobile. C'est parce qu'elle a brisé tant de normes que l'industrie automobile avait construites au fil du temps. Avec l'aide de Gordon Murray, la McLaren F1 est une voiture qui s'est imposée comme une pionnière.

Cela n'est pas dû à la technologie qu'elle utilisait ou aux chiffres de production impressionnants, bien que ceux-ci soient également très impressionnants. La McLaren F1 a eu son succès grâce à tous les petits détails qu'elle comporte. De la qualité de construction de niveau spatial, à l'agencement hyper-agressif à trois places en passant par la vitesse de pointe de 320 km/h, la McLaren F1 était en avance sur son temps, et l'est sans doute encore.

La Dodge Viper, un muscle car surpuissant et dangereux

Peu de voitures en dehors de la catégorie des supercars étaient considérées comme dangereuses dans les années 90, mais la Dodge Viper en faisait partie. C'est parce que sa puissance provenait d'un énorme V10 de 8,0 litres qui produisait en moyenne 400 chevaux à 4 600 tr/min. Le danger venait de la transmission aux roues arrière qui transmettait les 624 Nm de couple à l'asphalte. La Viper des années 90 était incroyablement réputée pour son incapacité à mettre toute sa puissance au sol, dérapant soudainement en conséquence.

La Honda Insight, première voiture hybride vendue aux États-Unis

La Honda Insight de 1999 a été le premier véhicule hybride de production de masse à être vendu aux États-Unis. Elle ne détient cependant pas ce statut dans son pays d'origine, car la Toyota Prius a remporté ce titre en 1997.

Le groupe motopropulseur hybride efficace et l'excellent coefficient de traînée de 0,25 ont permis à la Honda Insight d'atteindre une consommation de carburant de 3,4 L/100 km, ce qui était formidable dans les années 90. Sous le capot se trouve un moteur trois cylindres de 1,0 litre qui produit 68 chevaux. Étant une hybride, ce petit moteur était assisté par un moteur électrique qui ajoutait 14 chevaux à l'Insight. Seulement 12 000 unités ont été produites, et la ligne de production a fermé en 2006.

La Subaru SVX, un coupé futuriste au design polarisant

Les voitures modernes sont toutes devenues assez similaires et quelque peu fades. Subaru a vu cela comme une opportunité de tester les eaux, ayant lancé sa SVX en 1991. Avec une position et des éléments de design polarisants, on ne sait pas comment le marché a accueilli la SVX.

La SVX pouvait cependant tenir son poids sur le marché des berlines des années 90. L'avant bas couplé à un arrière surélevé donnait l'impression que la SVX essayait de se démarquer, et elle a peut-être réussi. Les vitres latérales étaient divisées, ce qui de nos jours semble carrément ridicule. Bien qu'ayant un aspect quelque peu futuriste, les aspects peu pratiques de ce design ont dû largement l'emporter sur le bon. Le géant japonais a produit 25 000 exemplaires de SVX pendant les six années de production de la marque.

La Honda S2000, un roadster sportif et technologique

La Honda S2000 contemporaine a été révélée pour la première fois en tant que concept-car en 1995 au salon de Tokyo. Le roadster a ensuite été conçu par Honda de 1999 à 2009, le premier modèle officiel ayant été lancé le 15 avril 1999. La S2000 célébrait le 50e anniversaire de l'entreprise.

La Honda S2000 était équipée d'un moteur 1,9 litre DOHC doté de l'emblématique technologie VTEC de Honda. Le moteur développait 247 chevaux et 216 Nm de couple et était relié à une boîte manuelle à six vitesses dotée d'un différentiel électronique à glissement limité. Il n'est pas surprenant que les gens possèdent encore ces voitures aujourd'hui.

En somme, les années 90 ont marqué une résurgence remarquable de l'industrie automobile. De l'électronique aux nouvelles fonctionnalités de sécurité, cette décennie a ouvert la voie au développement automobile futur. À ce jour, bon nombre de ces véhicules restent vénérés pour leur conception et leur ingénierie avant-gardistes. Avec des innovations qui ne sont devenues la norme que des années plus tard, ces 10 voitures issues des années 90 étaient résolument en avance sur leur temps.