Ces 9 supercars d’occasion que vous pouvez enfin vous offrir en 2024 !

Vous rêvez de posséder une supercar mais vous pensez que c'est inaccessible ? Détrompez-vous ! Il existe sur le marché de l'occasion des supercars qui ont vu leur prix chuter de manière significative en quelques années seulement. Voici notre sélection des 9 supercars d'occasion à acheter absolument en 2024, pour vous offrir des sensations fortes sans vous ruiner.

Audi R8 : la supercar accessible

L'Audi R8 est l'une des supercars les plus accessibles du marché. Grâce à sa motorisation V10 atmosphérique de 5,2 litres développant plus de 550 chevaux, elle offre des performances époustouflantes. Les modèles post-2018 peuvent être trouvés à des prix très intéressants, et la fiabilité légendaire des mécaniques Audi est un atout de taille. Avec un prix moyen de 60 000 € sur le marché de l'occasion, l'Audi R8 est la porte d'entrée idéale dans l'univers des supercars.

Moteur : V10 5,2 litres atmosphérique

Puissance : 602 ch

Couple : 550 Nm

0 à 100 km/h : 3,2 secondes

Vitesse maximale : 330 km/h

Transmission : Propulsion

Nissan GT-R : la supercar nippone

La Nissan GT-R (R35) est une autre excellente option pour entrer dans le monde des supercars à moindre coût. Avec son moteur V6 biturbo de 485 ch et son prix d'environ 65 000 € en occasion, elle offre un rapport prix/performance imbattable. Capable d'atteindre 310 km/h en vitesse de pointe, la GT-R rivalise avec n'importe quelle autre supercar de cette liste. De plus, sa réputation de fiabilité en fait un choix judicieux si vous comptez garder votre supercar pendant plusieurs années.

Moteur : V6 3,8 litres biturbo

Puissance : 565 ch

Couple : 637 Nm

0 à 100 km/h : 2,7 secondes

Vitesse maximale : 315 km/h

Transmission : Transmission intégrale

Chevrolet Corvette C8 : la supercar américaine

La Chevrolet Corvette C8 est sans doute la supercar offrant le meilleur rapport performances/prix. Avec un prix de départ de 64 000 € neuf, elle propose une expérience de conduite digne d'une supercar pour le prix d'une sportive. Les modèles d'occasion de quelques années peuvent se négocier à partir de 55 000 €. Son moteur V8 atmosphérique approche les 500 ch, et son poids plume de 1550 kg en fait une redoutable concurrente sur circuit. Chevrolet propose aussi des modèles de supercars plus anciennes à des tarifs encore plus attractifs.

Moteur : V8 6,2 litres

Puissance : 495 ch

Couple : 637 Nm

0 à 100 km/h : 2,9 secondes

Vitesse maximale : 312 km/h

Transmission : Propulsion

Aston Martin Vantage : la supercar so british

L'Aston Martin Vantage arbore une ligne musclée et racée, digne des plus belles supercars. Si les modèles neufs sont équipés d'un fabuleux V12 de plus de 800 ch, les versions d'occasion se contentent d'un V8 4.0 biturbo d'origine Mercedes-AMG développant tout de même 650 ch. Connue pour sa forte décote, la Vantage peut se dénicher à moins de 80 000 € en occasion récente. Le raffinement à l'anglaise pour un prix (presque) abordable.

Moteur : V8 4.0 litres biturbo

Puissance : 650 ch

Couple : 800 Nm

0 à 100 km/h : 3,4 secondes

Vitesse maximale : 325 km/h

Transmission : Transmission intégrale

Lotus Emira : le chant du cygne thermique

La Lotus Emira est la dernière supercar à moteur thermique du constructeur britannique, avant le passage à l'électrique. Fidèle à la philosophie Lotus de légèreté et d'efficacité, l'Emira est redoutable sur circuit grâce à son châssis affûté. Elle est disponible avec deux motorisations : un 4 cylindres 2.0 Mercedes-AMG de 360 ch ou un V6 3,5 litres Toyota de 400 ch. Sortie il y a seulement quelques années, l'Emira s'échange déjà bien en dessous de son prix catalogue, aux alentours de 90 000 €.

Moteur : V6 3,5 litres turbo

Puissance : 400 ch

Couple : 430 Nm

0 à 100 km/h : 4,4 secondes

Vitesse maximale : 290 km/h

Transmission : Propulsion

Mercedes-AMG GT : la supercar à l'étoile

Si Mercedes-Benz mise désormais sur l'électrique, la branche AMG continue de proposer des supercars animées par de gros V8 rageurs. C'est le cas de la Mercedes-AMG GT, une supercar au long capot abritant un V8 4.0 biturbo de 577 ch. Cela fait plus de 10 ans que l'AMG GT émerveille les passionnés, et l'arrivée des nouvelles versions Coupé et 4 portes devrait faire baisser les prix des modèles originaux. Comptez environ 95 000 € pour une AMG GT d'occasion.

Moteur : V8 4,0 litres biturbo

Puissance : 577 ch

Couple : 800 Nm

0 à 100 km/h : 3,6 secondes

Vitesse maximale : 318 km/h

Transmission : Propulsion ou transmission intégrale (versions 4×4)

Porsche 718 Cayman GT4 : l'arme pour la piste

Comme la Lotus Emira, la Porsche 718 Cayman GT4 a été conçue pour la piste mais se montre étonnamment polyvalente au quotidien. Cette version sportive du Cayman reçoit le flat-6 4.0 atmosphérique de plus de 400 ch qu'elle mérite amplement. Si les Porsche ne sont pas réputées pour être bon marché, il est possible de dénicher une 718 Cayman GT4 pour un prix avoisinant les 100 000 € avec un peu de chance. Le ticket d'entrée pour accéder au graal de la conduite.

Moteur : Flat-6 4,0 litres atmosphérique

Puissance : 414 ch

Couple : 420 Nm

0 à 100 km/h : 4,4 secondes

Vitesse maximale : 302 km/h

Transmission : Propulsion

McLaren 570S : la supercar explosif

Peu de supercars de cette liste peuvent rivaliser avec la fougue de la McLaren 570S. Le constructeur britannique a mis l'accent sur les sensations de conduite, que ce soit en ville ou sur circuit. Grâce à son poids contenu et son V8 3,8 litres biturbo de plus de 550 ch, la 570S offre des performances décoiffantes sans réclamer un investissement démesuré. Il faudra débourser environ 130 000 € pour s'offrir ce bolide d'occasion.

Moteur : V8 3,8 litres biturbo

Puissance : 562 ch

Couple : 600 Nm

0 à 100 km/h : 3,1 secondes

Vitesse maximale : 328 km/h

Transmission : Propulsion

Acura NSX : la supercar hybride

L'Acura NSX est une supercar injustement méconnue. Cette japonaise est certainement celle qui a eu l'histoire la plus mouvementée parmi toutes les voitures présentes ici. Son seul défaut serait de manquer du caractère théâtral des supercars italiennes comme la Ferrari F8 Tributo. Mais pour le reste, la NSX est un missile téléguidé doublé d'un modèle de fiabilité. Les versions modernes utilisent un V6 3,5 litres biturbo secondé par trois moteurs électriques, pour une puissance combinée de 573 ch. Vendue plus de 180 000 € neuve, la NSX d'occasion s'échange plutôt aux alentours de 135 000 €.

Moteur : V6 3,5 litres biturbo + 3 moteurs électriques

Puissance : 573 ch

Couple : 646 Nm

0 à 100 km/h : 2,9 secondes

Vitesse maximale : 307 km/h

Transmission : Transmission intégrale

Avec des prix en occasion nettement plus abordables que leurs tarifs neufs, ces 9 supercars représentent une opportunité unique de goûter à des sensations fortes sans se ruiner. Alors n'hésitez plus et offrez-vous la supercar de vos rêves, le moment est idéal pour sauter le pas !