Ces 10 voitures de sport avec des moteurs étonnamment compacts vont vous épater !

Vous pensez que les voitures de sport ont forcément besoin de gros moteurs ? Détrompez-vous ! Découvrez notre sélection de 10 bolides ultra-performants qui cachent sous leur capot des blocs étonnamment compacts. Puissance et efficience sont au rendez-vous !

Mazda MX-5 : le roadster symbole du « Light is Right »

Véritable icône des voitures de sport abordables, la Mazda MX-5 (aussi appelée Miata) fait figure de référence avec son moteur 4 cylindres 2.0 litres atmosphérique de seulement 181 ch. Mais grâce à son poids plume et son châssis ajusté au millimètre, ce petit bloc suffit à procurer un immense plaisir de conduite. La recette d’un roadster joueur et attachant, fidèle à la devise de Colin Chapman !

Toyota GR86 : le coupé 4 cylindres taillé pour la piste

Développée conjointement avec Subaru, la Toyota GR86 a fait peau neuve en 2022 tout en conservant son essence de propulsion abordable et fun. Son flat-4 2.4 de 228 ch, associé à une boîte manuelle et un différentiel à glissement limité, en fait un choix idéal pour s’initier au drift et aux trackdays. Un vrai « smurf de circuit » !

Alfa Romeo 4C : l’Italienne extra-light au cœur de moto

Dévoilée en 2013, l’Alfa Romeo 4C a marqué les esprits par son ultra-légèreté et son moteur central de moto. Ce dernier, un 4 cylindres 1.75 turbo issu de la Giulietta QV, développe 240 ch pour seulement 920 kg à vide. De quoi réaliser un chrono de 8 min sur le Nürburgring et procurer des sensations de kart sur route !

Hyundai Elantra N : la berline survitaminée accessible

Forte de son succès en rallye, Hyundai a lancé en 2023 l’Elantra N, une berline sportive traction animée par un 4 cylindres 2.0 turbo de 286 ch. Châssis affûté, différentiel à glissement limité, échappement baryton… Tous les ingrédients sont là pour une conduite engagée à prix serré. En un mot : fun !

Toyota GR Yaris : le mini-missile à 3 cylindres

Autre création de Gazoo Racing, la Toyota GR Yaris n’est ni plus ni moins que la voiture de rallye homologuée pour la route la plus puissante du marché. Et pour cause : son 3 cylindres 1.6 turbo développe jusqu’à 300 ch, soit près de 200 ch/L ! Motricité renforcée, look bodybuildé… Un concentré d’adrénaline.

Honda Civic Type R : le retour de la reine des tractions

Restylée en 2023, la Honda Civic Type R repart à l’assaut de la catégorie avec un 4 cylindres 2.0 turbo porté à 310 ch et un châssis retravaillé pour plus d’efficacité. Boîte manuelle, différentiel à glissement limité, amortissement piloté… L’excellence du savoir-faire japonais !

Volkswagen Golf R : l’archétype de la GTI survitaminée

Écartée du catalogue pendant 2 ans, la Volkswagen Golf R fait son grand retour en 2024 avec un 4 cylindres 2.0 turbo poussé à 315 ch et une transmission intégrale pilotée. Performances en hausse, look agressif, intérieur high-tech… Tous les ingrédients d’une « überGTI » comme on les aime !

Lotus Emira : le chant du cygne thermique à la sauce Hethel

Avant de passer au tout-électrique, Lotus nous régale avec l’Emira, un somptueux coupé motorisé par un V6 Toyota ou un 4 cylindres 2.0 AMG de 360 ch. Un condensé des valeurs de la marque : légèreté, efficacité, plaisir de conduire… La plus désirable des Lotus !

Audi RS3 : la super-compacte aux 5 cylindres magiques

Digne héritière de la fameuse Quattro des années 80, l’Audi RS3 conserve la recette du 5 cylindres turbo et de la transmission intégrale. Avec 401 ch sous le pied droit, le 0 à 100 km/h est expédié en 3,3 s dans un son envoûtant. Une bombe compacte comme seule Audi sait les faire !

Mercedes-AMG CLA 45 S : la berline-coupé survoltée

Avec son 4 cylindres 2.0 turbo de 421 ch, la Mercedes-AMG CLA 45 S s’impose comme la traction la plus puissante du marché. Couple dantesque, sonorité rageuse, transmission intégrale 4MATIC+… Cette berline-coupé bodybuildée assure le spectacle avec un moteur ultra-compact !

Force est de constater que les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour concevoir des voitures de sport toujours plus performantes et efficientes, avec des moteurs compacts suralimentés. La preuve que puissance et sobriété ne sont pas antinomiques. Alors, prêt à troquer cubes contre turbo et à vous faufiler plutôt que d’écraser la concurrence ?