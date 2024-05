Bugatti Chiron Super Sport : un exemplaire unique au coloris Vert Jade à couper le souffle !

Alors que Bugatti s’apprête à dévoiler la remplaçante tant attendue de la Chiron, l’hypercar française continue de faire rêver les passionnés. La preuve avec ce sublime exemplaire de Chiron Super Sport, habillé d’une teinte exclusive Vert Jade et doté d’un intérieur en cuir Tangerine des plus extravagants.

La Chiron Super Sport, ultime évolution de l’hypercar française

La Bugatti Chiron Super Sport représente le nec plus ultra de l’hypercar alsacienne. Si elle partage sa mécanique avec la Chiron Super Sport 300+, détentrice du record de vitesse à 490 km/h, elle s’en distingue par un habitacle plus richement doté.

Sous son capot, on retrouve le faramineux W16 8.0 quadri-turbo de 1 578 ch et 1 600 Nm de couple. De quoi propulser la Chiron Super Sport jusqu’à 380 km/h en vitesse de pointe « bridée », et même au-delà pour les plus téméraires. Des chiffres à donner le tournis !

Vert Jade et cuir Tangerine, une combinaison audacieuse

L’exemplaire qui nous intéresse aujourd’hui se distingue par son coloris extérieur Vert Jade, une teinte développée spécifiquement pour ce modèle. Une robe qui met parfaitement en valeur les formes sculpturales de la Super Sport, soulignées par des éléments de carrosserie en fibre de carbone apparente.

Mais c’est à l’intérieur que cette Chiron se distingue vraiment, en osant un flamboyant cuir Tangerine qui habille une grande partie de l’habitacle :

Volant bicolore avec branches et contour en cuir orange

Contre-portes et console centrale également parées d’orange

Sièges en cuir orange avec surpiqûres en losange et appuie-têtes noirs

Motif « éléphant » brodé en orange sur les appuie-têtes

Les touches de carbone et d’aluminium poli viennent apporter une touche de sportivité à cet ensemble haut en couleur. Un mariage audacieux qui ne manquera pas de faire tourner les têtes !

La Chiron tire sa révérence en beauté

Après 7 ans de carrière et près de 500 exemplaires produits, la Bugatti Chiron s’apprête à tirer sa révérence. Pour lui succéder, la marque alsacienne planche sur un nouveau modèle qui fera la part belle à l’hybridation, avec un inédit V16 atmosphérique accouplé à un moteur électrique.

En attendant d’en savoir plus sur cette nouvelle venue, la Chiron continue de faire rêver petits et grands avec des exemplaires uniques tous plus époustouflants les uns que les autres. Cette Super Sport Vert Jade en est la parfaite illustration.

Témoignage s’il en fallait que même en fin de carrière, l’hypercar française n’a rien perdu de sa superbe. Grâce à des configurations sur-mesure toujours plus osées, elle parvient à se réinventer à chaque exemplaire, pour le plus grand bonheur de quelques happy few. Rendez-vous très bientôt pour découvrir celle qui aura la lourde tâche de lui succéder !