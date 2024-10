Brabus Rocket GTS : le Mercedes-AMG SL transformé en un puissant coupé hybride de 1 000 CV

Brabus, préparateur allemand reconnu pour ses transformations spectaculaires, dévoile le Rocket GTS, une version radicale et inédite du Mercedes-AMG SL. Ce modèle hybride atteint la puissance incroyable de 1 000 CV et se distingue par un design unique en carbone et un intérieur luxueux sur mesure. Le roadster emblématique de Mercedes devient ainsi un coupé shooting brake hybride, alliant performance et style d’exception.

Une réinterprétation du Mercedes-AMG SL par Brabus

Le Mercedes-AMG SL dernière génération est salué pour son esthétique élégante et son dynamisme, mais Brabus a su pousser le concept encore plus loin. Le Rocket GTS présente une carrosserie en fibre de carbone et un design de coupé unique, répondant à une idée que nombreux amateurs de la marque attendaient : un SL avec toit rigide, mais cette fois dans une version fixe et non rétractable.

Partant d’un Mercedes-AMG SL63 SE Performance, le préparateur allemand a repensé la silhouette de la voiture en intégrant une ligne de toit allongée. Cette transformation permet de conserver une configuration de sièges 2+2 et d’ajouter une porte supplémentaire à l’arrière, dans un style shooting brake audacieux.

Un kit de carrosserie en carbone aux lignes agressives

Pour cette édition, Brabus a travaillé chaque détail en revisitant la carrosserie de l’AMG SL. La nouvelle face avant intègre un splitter en carbone, conçu pour réduire les élévations lors de l’accélération, tandis que des ailes avant élargies et des bas de caisse redessinés accentuent le look agressif du Rocket GTS.

À l’arrière, le toit en toile d’origine est remplacé par un toit rigide en continu, avec un hayon redessiné et des fenêtres latérales arrière spécifiques. Brabus ajoute un aileron arrière, un diffuseur élargi et quatre imposantes sorties d’échappement, qui viennent renforcer son aspect musclé. Ces modifications donnent au SL une allure de véritable coupé sportif hybride, en ligne avec l’identité visuelle puissante de Brabus.

Un moteur hybride décuplé avec 1 000 CV sous le capot

Outre les transformations esthétiques, Brabus a revisité en profondeur le moteur de ce modèle pour en faire une véritable puissance hybride de 1 000 CV. Le moteur V8 biturbo, initialement de 4,0 litres, a vu sa cylindrée augmentée à 4,4 litres, permettant de porter la puissance à 785 CV. À cela s’ajoute un moteur électrique de 204 CV, placé à l’arrière, qui offre une transmission de puissance fluide et ultra performante grâce à une boîte automatique à neuf vitesses.

Le Rocket GTS affiche des performances époustouflantes, avec un 0 à 100 km/h en 2,6 secondes et un passage de 0 à 200 km/h en 9,5 secondes. La vitesse maximale est électroniquement limitée à 320 km/h, garantissant un contrôle optimal tout en maintenant des sensations fortes. Les jantes Brabus, en 21 pouces à l’avant et 22 pouces à l’arrière, assurent une stabilité et une adhérence exemplaires, notamment grâce à la transmission intégrale et aux améliorations apportées à la suspension et au système de freinage.

Un intérieur luxueux et personnalisé

L’habitacle du Brabus Rocket GTS a lui aussi bénéficié d’une transformation de haute facture. Fidèle au style Brabus, l’intérieur reçoit des finitions en fibre de carbone et Alcantara, offrant un aspect résolument sportif et élégant. Les sièges sont habillés d’une nouvelle tapisserie surpiquée de coutures blanches et l’ambiance lumineuse bleue ajoute une touche de modernité et de sophistication.

Les matériaux et détails ont été minutieusement choisis pour sublimer l’esthétique et le confort à bord, faisant de l’intérieur du Rocket GTS un espace exclusif et raffiné. Cette approche sur-mesure renforce l’idée de singularité de ce modèle, destiné à séduire les passionnés de performances et de luxe.

Une production limitée au prix encore inconnu

Pour le moment, Brabus n’a pas encore dévoilé le prix du Rocket GTS ni le nombre d’unités prévues pour la production. Cependant, au vu des caractéristiques et des matériaux haut de gamme utilisés, ce modèle devrait être proposé à un prix élevé, réservé à une clientèle exigeante et friande de véhicules exclusifs.

Le Brabus Rocket GTS représente l’alliance parfaite entre la performance et le design audacieux, incarnant une vision unique de l’avenir du Mercedes-AMG SL. Cette création pourrait bien redéfinir les attentes du marché des coupés sportifs hybrides de luxe.