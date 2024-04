BRABUS dévoile le « Vollkommen » de 930 ch : un luxe inégalé à la puissance débridée

La nouvelle création de BRABUS, basée sur la Mercedes-AMG S 63 E Performance, allie à la perfection puissance démesurée et raffinement extrême pour offrir une expérience hors du commun, incarnée par le « Vollkommen » de 930 chevaux.

Un bijou de puissance et d'élégance

Le BRABUS 930 « Vollkommen » traduit un désir d'absolu dans l'univers automobile. Avec une puissance impressionnante de 684 kW (930 ch) et un couple colossal de 1510 Nm, ce modèle représente un véritable chef-d'œuvre technique. Capable d'atteindre 100 km/h en seulement 3,2 secondes, ce géant de près de 2,6 tonnes démontre que luxe et vitesse peuvent cohabiter sans compromis. Sa vitesse de pointe, limitée électroniquement, atteint 290 km/h, affirmant ainsi son statut de supercar dans un corps de berline haut de gamme.

0 à 100 km/h en 3,2 secondes

Vitesse maximale de 290 km/h

Couple de 1510 Nm

Un design extérieur qui force le respect

L'aspect extérieur du BRABUS 930 est le résultat d'une attention méticuleuse aux détails. La philosophie de design intègre un concept d'aérodynamique en carbone apparent, sportif et élégant. Le spoiler avant BRABUS, avec ses volets latéraux rehaussés, et les fixations en carbone pour les prises d'air latérales ont été conçus pour maximiser la performance et la stabilité à grande vitesse. La grille du radiateur BRABUS, ornée d'entrées d'air RamAir en carbone apparent, n'est pas seulement un atout esthétique : elle optimise également l'écoulement de l'air vers le moteur.

Spoiler avant avec volets latéraux en carbone

Grille du radiateur avec optimisation de l'air

Un intérieur synonyme de luxe suprême

L'intérieur du BRABUS 930 est un havre de paix luxueux. Entièrement revêtu de cuir haut de gamme noir, chaque détail a été soigneusement pensé. Les sièges présentent le motif de quilting « Seashell Diamond » propre à BRABUS, avec des coutures et des passepoils noirs. Les éléments du cockpit en « Shadow Gray » anodisé et les composants en carbone BRABUS Signature hautement brillants sur le tableau de bord et la console centrale renforcent le caractère exclusif de ce véhicule, disponible également avec un intérieur optionnel « Sky Blue ».

Sièges en cuir avec motif « Seashell Diamond »

Éléments de cockpit anodisés et inserts en carbone

Des jantes qui allient performance et style

Ce modèle est chaussé des nouvelles jantes de 22 pouces BRABUS Monoblock ZM « Platinum Edition » en alliage forgé, qui allient esthétique et ingénierie de pointe. Ces jantes ne se contentent pas d'accentuer l'allure dynamique du véhicule ; elles contribuent également à sa performance exceptionnelle sur route.