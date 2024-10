BMW révolutionne le divertissement embarqué avec l’intégration de Paramount+

Dans une démarche innovante, BMW s’associe à la plateforme de streaming Paramount+ pour offrir une expérience de divertissement inédite à bord de ses véhicules. Cette collaboration promet de transformer les moments d’attente en véritables séances de cinéma personnalisées pour les propriétaires de BMW et MINI.

Une offre de contenu premium directement dans votre voiture

À partir d’aujourd’hui, les propriétaires de BMW et MINI équipés du système d’exploitation 9 peuvent accéder à une vaste sélection de films, séries et créations originales de Paramount+ directement sur l’écran de contrôle de leur véhicule. Cette fonctionnalité novatrice est disponible lorsque le véhicule est à l’arrêt, offrant ainsi une solution de divertissement idéale lors des pauses de recharge ou des arrêts prolongés.

Ce service est inclus dans le pack BMW Digital Premium et le MINI Connected Package, témoignant de la volonté du constructeur bavarois d’enrichir l’expérience utilisateur au-delà de la simple conduite. Le lancement s’effectue simultanément dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni, ainsi qu’aux États-Unis et en Suisse.

Un catalogue riche et varié pour tous les goûts

L’offre de Paramount+ propose un large éventail de contenus, allant des séries cultes aux blockbusters récents. Les abonnés pourront notamment profiter de séries phares comme Star Trek: Discovery, de drames captivants tels que Tulsa King, ou encore de franchises pour la nouvelle génération comme Knuckles et Les Contes des Tortues Ninja.

Au-delà des contenus à la demande, la plateforme offre également l’accès à des retransmissions sportives en direct et à des flashs d’information, transformant ainsi le véhicule en véritable centre multimédia mobile.

Une intégration intelligente au sein du système d’infodivertissement

Paramount+ s’intègre parfaitement au sein de l’application Video App (propulsée par DTS AutoStage Video Service et TiVo), déjà présente dans les systèmes d’infodivertissement les plus récents de BMW et MINI. Cette application centralise l’accès à diverses plateformes de streaming, dont Pluto TV, Bloomberg, TED, et Yahoo!, offrant ainsi une expérience de divertissement complète et diversifiée.

La sécurité au cœur des préoccupations

Conscient des enjeux de sécurité routière, BMW a mis en place un système qui désactive automatiquement le streaming dès que le véhicule est en mouvement. Cette fonctionnalité garantit que l’utilisation de Paramount+ ne compromet en aucun cas la concentration du conducteur, limitant son usage aux moments d’arrêt.

Une réponse aux nouveaux usages automobiles

L’intégration de Paramount+ dans les véhicules BMW et MINI s’inscrit dans une tendance plus large de transformation de l’habitacle automobile. Avec l’essor des véhicules électriques et les temps de recharge associés, les constructeurs cherchent à optimiser ces moments d’attente en proposant des services de divertissement de qualité.

Cette initiative répond également à l’évolution des attentes des consommateurs, qui souhaitent de plus en plus pouvoir profiter de leurs contenus préférés en toute situation, y compris lors de leurs déplacements.

Un avantage concurrentiel pour BMW

En proposant l’accès à Paramount+ directement dans ses véhicules, BMW se positionne à l’avant-garde de l’innovation en matière d’expérience utilisateur dans l’automobile. Cette offre constitue un argument de vente supplémentaire pour la marque, susceptible d’attirer une clientèle à la recherche d’un véhicule offrant bien plus qu’un simple moyen de transport.

De plus, cette collaboration avec un acteur majeur du streaming comme Paramount+ renforce l’image de BMW en tant que marque premium, capable de nouer des partenariats stratégiques pour enrichir son offre de services.

Perspectives d’avenir pour le divertissement embarqué

Le partenariat entre BMW et Paramount+ ouvre la voie à de nouvelles possibilités dans le domaine du divertissement automobile. On peut imaginer que d’autres constructeurs suivront cet exemple, multipliant les collaborations avec des plateformes de streaming ou de contenu.

À l’avenir, ces services pourraient s’étendre à d’autres domaines, comme la réalité augmentée ou les jeux vidéo, transformant encore davantage l’expérience à bord des véhicules.

En conclusion, l’intégration de Paramount+ dans les véhicules BMW et MINI marque une étape importante dans l’évolution de l’expérience automobile. Cette initiative témoigne de la volonté du constructeur de répondre aux nouveaux usages et attentes des conducteurs, tout en préparant l’avenir de la mobilité. Reste à voir comment cette offre sera accueillie par les utilisateurs et quel impact elle aura sur le marché automobile dans son ensemble.