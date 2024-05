BMW M3 2025 : La sportive iconique gagne en puissance, en raffinement et en style !

La BMW M3 2025 s’offre une cure de jouvence qui ravira les passionnés de performances. Au programme : un gain de puissance pour les journées circuit, un habitacle épuré et modernisé, ainsi qu’un style extérieur subtilement remanié. Découvrez tout ce qui change sur la nouvelle mouture de la berline sportive allemande.

Plus de puissance pour la M3 Competition xDrive

La BMW M3 se décline en trois saveurs distinctes :

M3 « classique » forte de 480 chevaux avec une boîte manuelle à 6 rapports

M3 Competition développant 510 chevaux, uniquement disponible avec la boîte auto à 8 rapports

M3 Competition xDrive, version à transmission intégrale de 530 chevaux

C’est cette dernière qui profite d’un gain de puissance significatif. Son 6 cylindres 3.0 biturbo, emprunté à la BMW M4 GT3, passe ainsi de 510 à 530 chevaux à 6250 tr/min. Le couple maxi de 650 Nm est quant à lui disponible sur une plus large plage, entre 2750 et 5500 tr/min. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes !

Le différentiel actif M à répartition variable, la transmission M xDrive privilégiant les roues arrière et les différents modes de conduite (4WD, 4WD Sport et propulsion) sont reconduits. La vitesse maxi reste bridée électroniquement à 250 km/h, ou 290 km/h avec le pack M Driver’s.

Des évolutions stylistiques subtiles mais efficaces

Esthétiquement, la BMW M3 2025 évolue dans la continuité. Les principales modifications concernent la face avant, qui reçoit des projecteurs redessinés intégrant feux de croisement et feux de route dans un même bloc. Ils sont soulignés par deux « sourcils » verticaux à LED servant de feux de jour et de clignotants.

En option, le pack M Shadowline obscurcit l’intérieur des optiques pour un regard plus agressif. À l’arrière, un simple liseré chromé vient entourer le badge M3 Competition sur le coffre. Les jantes en alliage forgé M de 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière adoptent un nouveau design (826 M) et une finition argent brillant.

Épuration et modernité à bord de la M3 2025

C’est à l’intérieur que la BMW M3 fait sa révolution. La planche de bord est entièrement repensée, avec pour maître-mot la simplification. Exit les innombrables boutons, place à un grand écran incurvé de 12,3 pouces pour l’instrumentation et 14,9 pouces pour l’info-divertissement.

Le tout est orienté vers le conducteur et exploite la dernière évolution de l’OS maison, BMW Operating System 8.5. Il donne accès à des fonctions et affichages spécifiques au modèle, comme le compte-tours multicolore, les témoins de changement de rapport ou encore le mode M View sur l’affichage tête haute en option.

Le nouveau volant sport à trois branches reçoit un marquage rouge à midi, des palettes au dos et un méplat dans sa partie inférieure. Il peut également être recouvert d’Alcantara via le pack Carbone, au même titre que la planche de bord.

Côté habitacle, la BMW M3 2025 fait la part belle aux matériaux haut de gamme avec une sellerie cuir Merino étendue de série, des inserts en aluminium rhombicle anthracite, en carbone ou en aluminium finement brossé. L’éclairage d’ambiance est bien sûr paramétrable, histoire de parfaire l’atmosphère à bord.

Tarifs et disponibilité de la BMW M3 2025

BMW annonce une commercialisation de la nouvelle M3 à partir de juillet 2024. Les tarifs de base évoluent légèrement à la hausse :

M3 : à partir de 102 000 €

M3 Competition : à partir de 108 000 €

M3 Competition xDrive : à partir de 113 000 €

Comptez environ 10 000 € de plus pour profiter des packs optionnels (M Driver’s, M Race Track, freins carbone-céramique) et atteindre le niveau d’équipement optimal pour exploiter tout le potentiel de ce missile routier.

Une M3 plus affûtée que jamais

Avec ces améliorations ciblées, BMW propose une M3 2025 encore plus désirable et homogène. Si l’esthétique évolue dans la continuité, c’est bien sous le capot et à bord que la berline sportive fait le plein de nouveautés.

Le gain de puissance sur la version M xDrive permettra de combler les amateurs de sensations fortes sur circuit, tandis que la mise à jour de l’habitacle avec une instrumentation entièrement numérique et épurée ravira les technophiles. De quoi redonner un coup de jeune à une icône vieille de plus de 35 ans et lui permettre de rivaliser avec une concurrence toujours plus affûtée.

Alors, prêt à craquer pour la nouvelle BMW M3 2025 ? Une chose est sûre, elle risque de faire de l’ombre aux Mercedes-AMG C 63 et Audi RS4 avec ses 530 chevaux sous le capot et son comportement de feu !