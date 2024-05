Bentley dévoile son nouveau moteur V8 hybride rechargeable surpuissant dans la prochaine Continental GT de quatrième génération

Le nouveau moteur V8 hybride rechargeable de Bentley est prêt à propulser la nouvelle Continental GT, qui arrivera en juin 2024. Cette motorisation ultra-performante marquera le début d'une nouvelle ère pour le constructeur britannique, succédant au légendaire W12.

La Continental GT de quatrième génération attendue pour juin 2024

Bentley n'a pas perdu de temps pour nous donner un aperçu de son avenir après avoir annoncé que la récente Batur Convertible serait la dernière Bentley à arborer un moteur W12. En moins d'une semaine, le constructeur britannique a dévoilé le successeur de l'iconique moteur 12 cylindres : un moteur V8 hybride, baptisé « Ultra Performance Hybrid ». Ce nouveau bloc huit cylindres sera le groupe motopropulseur phare de la marque à l'avenir.

Pour couronner le tout, Bentley a maintenant officiellement confirmé que la Continental GT de quatrième génération arrivera en juin de cette année. Encore mieux, nous verrons le groupe motopropulseur Ultra Performance Hybrid sous son capot, marquant les débuts de cette configuration très attendue. Bien que le nouveau moteur compte quatre cylindres de moins, il développe environ 90 chevaux de plus que celui qu'il remplace. Les chiffres de couple, la cylindrée et les spécifications de la batterie pour l'ensemble hybride restent à révéler.

Un moteur hybride V8 de près de 750 chevaux

Bentley a déclaré que le nouveau groupe motopropulseur Ultra Performance Hybrid développera « plus de 750 PS », soit plus de 740 chevaux. Le constructeur n'a pas explicitement révélé les chiffres de couple, mais a évoqué un « couple à quatre chiffres », ce qui se traduit par un couple minimum de 1000 Nm.

Ce moteur est déjà considéré comme le plus puissant jamais proposé dans une Bentley, et toutes les affirmations à son sujet jusqu'à présent le confirment. La Bentley la plus puissante à ce jour est la Batur qui développe 740 chevaux et 1000 Nm de couple, deux valeurs qui constituent la référence pour le nouveau groupe motopropulseur hybride. Si on le compare aux modèles Flying Spur et GT W12 Speed, le nouveau V8 développera environ 90 chevaux supplémentaires.

Le groupe motopropulseur le plus dynamique et efficace de l'histoire de Bentley

Voici ce que Bentley a déclaré au sujet de ce moteur :

« …le nouveau groupe motopropulseur sera également le système le plus dynamique, le plus réactif et le plus efficace de l'histoire de Bentley, digne d'une nouvelle génération de supercars quotidiennes. »

C'est une honte de voir le légendaire W12 de Bentley atteindre enfin la retraite, mais dans l'ordre des choses, ce puissant V8 hybride est la pierre angulaire idéale vers un avenir tout électrique. Il offre 80 kilomètres d'autonomie de conduite 100% électrique, donnant aux clients l'expérience électrique Bentley, sans pour autant les obliger à renoncer totalement à la combustion interne. Ajoutez à cela le fait que ce V8 hybride est plus puissant que le W12, et il ne fait aucun doute que les clients nouveaux et existants adoreront ce groupe motopropulseur.

Une étape clé vers l'électrification de la gamme Bentley

L'introduction de ce nouveau moteur V8 hybride rechargeable marque une étape importante dans la stratégie d'électrification de Bentley. Le constructeur britannique s'est engagé à proposer uniquement des véhicules électriques d'ici 2030, et ce groupe motopropulseur ultra-performant servira de transition en douceur vers cet objectif ambitieux.

En combinant les avantages de l'électrification avec les performances exceptionnelles d'un moteur à combustion interne, Bentley offre à ses clients le meilleur des deux mondes. Ils peuvent profiter de l'expérience de conduite raffinée et silencieuse d'un véhicule électrique sur de courtes distances, tout en ayant la possibilité d'entreprendre de longs voyages sans inquiétude grâce au moteur essence.

Un avant-goût prometteur pour la future gamme électrifiée de Bentley

Si ce nouveau moteur V8 hybride rechargeable est une indication de ce que Bentley nous réserve pour l'avenir, les amateurs de la marque peuvent s'attendre à des véhicules électrifiés offrant des performances exceptionnelles et un luxe inégalé. Avec sa puissance impressionnante et son couple massif, ce groupe motopropulseur démontre que l'électrification n'est pas synonyme de compromis en termes de dynamisme et de sensations de conduite.

Reste à voir comment Bentley intégrera ce nouveau moteur dans la Continental GT de quatrième génération, et quelles autres innovations technologiques accompagneront son lancement. Une chose est sûre : avec ce V8 hybride rechargeable sous le capot, la prochaine Continental GT promet d'être la Bentley la plus performante et la plus durable jamais produite, ouvrant un nouveau chapitre passionnant dans l'histoire du constructeur britannique.