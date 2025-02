Audi Q3 2025 : analyse complète et guide d’achat du SUV premium

L’Audi Q3 s’impose comme une référence incontournable sur le marché des SUV compacts premium. Notre équipe a minutieusement analysé ce modèle pour vous aider à faire le meilleur choix.

Un design distinctif et des dimensions maîtrisées

Avec ses 4,48 mètres de long, 1,85 mètre de large et 1,62 mètre de haut, l’Audi Q3 affiche des proportions idéales pour une utilisation urbaine. Son empattement de 2,68 mètres garantit un espace intérieur généreux. La version Sportback, avec sa silhouette plus dynamique, sacrifie légèrement la hauteur (-49 mm) au profit d’une ligne plus élancée.

Un habitacle raffiné et technologique

L’intérieur respire la qualité premium avec des matériaux soigneusement sélectionnés. Le tableau de bord numérique et l’écran tactile central s’intègrent harmonieusement dans une planche de bord épurée. Le coffre offre un volume généreux de 530 litres, identique sur les deux carrosseries.

Une gamme de motorisations complète

L’offre moteur s’articule autour de trois blocs essence et deux diesel. En entrée de gamme, le 35 TFSI de 150 ch reste le seul proposé avec une boîte manuelle. Les versions plus musclées 40 TFSI (190 ch) et 45 TFSI (245 ch) s’équipent exclusivement de la transmission automatique S tronic à 7 rapports et de la transmission intégrale quattro.

Côté diesel, le choix se porte sur le 35 TDI de 150 ch en traction avant ou le 40 TDI de 193 ch en transmission intégrale.

Des finitions pour tous les goûts

La gamme se décline en quatre niveaux d’équipement : Advanced, S line, Black line et Genuine Edition. Dès la finition de base, l’équipement inclut les feux LED, le hayon électrique et l’instrumentation numérique.

Tarifs et positionnement

Les prix démarrent à 45.640 € pour le Q3 35 TFSI Advanced et peuvent atteindre 65.390 € pour un Q3 Sportback Black line 45 TFSI quattro. Face à ses concurrents directs (BMW X1, Mercedes GLA, Volvo XC40), l’Audi Q3 se positionne dans la moyenne haute du segment.

Notre avis

L’Audi Q3 brille par sa polyvalence et sa qualité de fabrication. Son confort de conduite, son insonorisation soignée et ses prestations routières en font un choix pertinent pour qui recherche un SUV premium compact. La version Sportback ajoute une touche de dynamisme esthétique, sans trop compromettre l’aspect pratique.

(Un petit conseil : privilégiez la finition S line qui offre le meilleur rapport équipement/prix)