Attention : Votre voiture de sport pourrait vous coûter cher à cause de son bruit excessif !

Les amateurs de voitures de sport doivent être vigilants. Certaines villes commencent à sévir contre les conducteurs dont les véhicules font trop de bruit, même si leur système d'échappement est d'origine. Découvrez comment un propriétaire de Porsche 911 s'est retrouvé avec une amende salée de 740 euros pour seulement 2 secondes d'excès de bruit. Ce qui se met en place aux Etats-Unis devrait arriver en France très prochainement, un premier état des lieux pour comprendre ce qu'il va nous attendre d'ici quelques années (ou mois)

La lutte contre le bruit excessif s'intensifie

Les grandes villes du monde entier multiplient les efforts pour réduire non seulement la pollution de l'air, mais aussi la pollution sonore. New York est un parfait exemple avec ses amendes infligées aux conducteurs de véhicules trop bruyants.

Si les lois sur la pollution sonore aux États-Unis visent principalement les personnes ayant modifié leur pot d'échappement, elles commencent à toucher des propriétaires de voitures de sport avec des systèmes d'origine. C'est le cas d'un conducteur de Porsche 911 qui a écopé d'une amende de 740 euros.

Cette réglementation a été mise en place il y a près d'un an, lorsque l'État de New York a commencé à installer de nombreuses caméras de détection de bruit à 32 000 euros l'unité dans toute la ville. Ces dispositifs ciblent les véhicules générant des niveaux sonores supérieurs à 85 décibels.

Un excès de bruit de seulement 2 secondes

Le propriétaire de la Porsche 911 Carrera S de 2010 circulait avec le pot d'échappement d'origine, mais a dépassé les limites de bruit autorisées. D'après les rapports, le conducteur a roulé pendant quelques secondes à un peu plus de 90 décibels, avant de revenir dans les limites. Malgré cela, les autorités ont dû le verbaliser.

Le conducteur a admis avoir dépassé la limite de vitesse en ville, provoquant une accélération de la Porsche et donc plus de bruit que prévu. Il assure cependant qu'il ne poussait pas le véhicule à fond, mais que c'est le son habituel de ce modèle sportif.

L'excès de bruit s'est produit au passage d'un feu, déclenchant le système de détection de la caméra. Le conducteur conteste désormais en affirmant que le système n'est pas bien calibré. Les autorités pourraient étudier la possibilité d'annuler l'amende.

D'autres cas similaires

Ce n'est pas la première fois qu'un conducteur reçoit une telle amende. En Californie, le propriétaire d'une Hyundai Elantra a dû porter son cas devant les tribunaux pour une infraction similaire, alors que son échappement était d'origine.

La réglementation initiale perd en partie son sens puisqu'elle ne verbalise pas uniquement les conducteurs ayant modifié leur pot d'échappement. Cette loi sur la pollution sonore peut concerner tous les véhicules dépassant les décibels autorisés.

Des critiques légitimes

Les critiques n'ont pas tardé à fuser car certains véhicules sont bruyants d'origine et il peut être difficile de contrôler les limites d'émission sonore. D'autres conducteurs avancent que cette mesure pourrait pénaliser particulièrement les voitures vendues il y a plus de dix ans, souvent plus bruyantes.

Parmi les modèles potentiellement concernés, on peut citer :

– Les Ferrari (458 Italia, F430, etc.)

– Les Lamborghini (Aventador, Huracán, etc.)

– Les McLaren (570S, 720S, etc.)

– Les Aston Martin (V8 Vantage, DB9, etc.)

Ces voitures de sport emblématiques, connues pour leur son rauque et puissant, pourraient se retrouver dans le viseur des autorités malgré leur configuration d'origine.

Vers une généralisation des contrôles

Avec la multiplication des caméras de détection de bruit dans les grandes villes, il est fort probable que ce type de contrôle se généralise dans les années à venir. Les propriétaires de voitures de sport, même non modifiées, devront redoubler de vigilance.

Certains constructeurs pourraient être amenés à revoir la sonorité de leurs modèles pour s'adapter à ces nouvelles réglementations. D'autres pourraient proposer des modes de conduite spécifiques pour limiter le bruit en ville.

Quoi qu'il en soit, cette affaire montre que la lutte contre la pollution sonore ne se limite plus aux seuls véhicules modifiés. À l'avenir, tous les conducteurs de voitures puissantes devront faire attention à leur bruit, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes. Un défi supplémentaire pour les passionnés d'automobiles sportives qui devront concilier plaisir de conduite et respect des réglementations urbaines de plus en plus strictes.

En attendant, le propriétaire de la Porsche 911 verbalisée à New York espère toujours faire annuler son amende. Son cas pourrait faire jurisprudence et inciter les autorités à affiner leurs systèmes de détection pour éviter de pénaliser injustement les véhicules d'origine. Affaire à suivre…