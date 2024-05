Attention, Porsche Taycan : La Denza Z9 GT débarque avec une puissance foudroyante !

Dévoilée récemment au Salon de Pekín, la Denza Z9 GT se présente comme une rival de taille pour la célèbre Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S. Faisons ensemble un tour d'horizon de ce bolide électrique premium de 5 mètres aux performances surpassant celles de son concurrent germanique.

Présentation en grande pompe pour la Denza Z9 GT

Les salons automobiles sont des vitrines privilégiées où les constructeurs dévoilent leurs dernières créations. La Denza Z9 GT n'a pas échappé à la règle, en se présentant majestueusement au Salon de Pekín. Elle affiche fièrement ses 5,18 mètres de longueur, sa largeur de 1,99 mètre et sa hauteur qui dépend directement du choix de la suspension. Avec un empattement généreux de 3,12 mètres, elle promet un habitacle spacieux et confortable.

La marque Denza, fruit de la collaboration entre BYD et Mercedes-Benz, est passée maître dans l'art des véhicules premium électrifiés. Cette nouvelle Z9 GT, qui se veut être un futur classique de l'automobile, porte la griffe de Wolfgang Egger, designer de renom.

Un design qui allie sportivité et élégance

Le design du véhicule a souvent un impact décisif sur le coeur des amateurs d'automobile. Le style de la Denza Z9 GT, résumé par l'expression « Elegance in Motion », incarne un équilibre parfait entre des lignes sportives et l'élégance contemporaine.

Longueur imposante de 5,18 mètres

Largeur de 1,99 mètre pour une présence affirmée

Hauteur variant selon la suspension, entrant dans le détail de la personnalisation

Le choix de l'innovation technologique

Le chiffre 9 dans la désignation Z9 GT incarne le modèle phare de la série Z chez Denza, où la lettre Z représente technologie et excellence. Le terme GT, quant à lui, est synonyme de Gran Turismo, présageant des performances élevées.

La technologie des batteries CTB (Cell-to-Body) fait de cette voiture un bijou de modernité, promettant une autonomie et un espace intérieur capables de rivaliser avec des berlines de luxe comme la Mercedes-Benz Classe S.

Une puissance qui défie les ténors du segment

Forte de près de 1 000 CV et d'une batterie de 100 kWh, la Denza Z9 GT aspire à une autonomie approchant les 600 km, avec une vitesse de pointe aux alentours de 240 km/h.

Puissance envisagée : près de 1 000 CV

Capacité de la batterie : 100 kWh

Autonomie estimée : environ 600 km

Vitesse maximale : 240 km/h

Aérodynamique et confort : le duo gagnant

S'intéressant de près à la dynamique et au plaisir de conduite, le constructeur a équipé le véhicule d'un aileron arrière actif conjugué à une suspension pneumatique. Résultat : une adaptation parfaite à la conduite sportive et une amélioration de l'aérodynamique et du confort.

Néanmoins, tout cet arsenal technologique et de luxe a un poids, puisque la Denza Z9 GT affiche 2 875 kilogrammes sur la balance. Un chiffre qui traduit l'ambition du constructeur de proposer une expérience inédite, même si cela implique un embonpoint certain.

L'avenir est à la portée globale

Ce modèle, qui sera proposé sur le marché chinois dans un premier temps, ambitionne de rejoindre le marché international, répondant ainsi à la stratégie globale de la marque. Pour les passionnés français, il semble que l'attente sera encore de mise.

La gamme Denza, actuellement composée de trois modèles attrayants, s'enrichit donc de cette nouvelle venue, qui, par ses dimensions et ses prouesses techniques, vient bousculer le secteur des véhicules de sports électriques. Ce rival direct du Porsche Taycan pourrait rapidement devenir le nouvel étalon de l'industrie.

La Denza Z9 GT, en alliant performance, luxe et respect de l'environnement, s'impose comme la nouvelle référence des véhicules de sports électriques haut de gamme. Le duel entre l'audacieuse Denza et le prestigieux Porsche Taycan est lancé, et risque de marquer les esprits et de redéfinir les standards de la mobilité de luxe électrifiée. Et vous, seriez-vous prêt à troquer le rugissement d'un moteur thermique pour le silence révolutionnaire de la Denza Z9 GT ?