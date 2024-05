Aston Martin Vanquish 2025 : tout ce que nous savons sur le nouveau vaisseau amiral V12

Le légendaire Aston Martin Vanquish s’apprête à revenir pour une troisième génération, avec un design moderne et élancé, une posture agressive et un moteur V12 entièrement revu. De quoi rivaliser avec les Ferrari 12Cilindri et Lamborghini Revuelto dans la bataille des supercars. Plongée dans les secrets de cette Aston à mourir.

Un design à couper le souffle

Contrairement aux autres modèles de la gamme, Aston Martin a opté pour une approche plus épurée et organique dans le design de la nouvelle Vanquish. Lignes fluides, calandre imposante, freins gigantesques et ouïes de capot : tout respire la puissance et la sportivité.

Si l’habitacle rappelle celui de la DB12, le montant C évoque plutôt la DB9. La voiture joue sur des dimensions généreuses pour asseoir sa présence musclée, avec des ailes gonflées et des ouïes latérales redessinées. À l’arrière, on retrouve :

Un becquet façon « queue de canard »

Des feux triplement dimensionnels rappelant ceux des nouvelles Vantage et Valour

Un diffuseur anguleux avec quatre sorties d’échappement

Des jantes et des freins surdimensionnés

Un intérieur plus luxueux que jamais

À l’intérieur, la Vanquish devrait reprendre les codes de la DB12 en y ajoutant une dose de raffinement supplémentaire, histoire de rivaliser avec les Bentley Continental GT. Au menu :

Un sélecteur de vitesse minimaliste et une console flottante

De multiples options de personnalisation pour les sièges et les inserts

Un système d’infodivertissement dernière génération avec écran tactile 10,25 pouces, connectivité 4G, mises à jour OTA, recharge sans fil, Apple CarPlay et Android Auto

Une structure en aluminium collé avec renforts et suspensions pilotées, pour un confort digne d’un grand tourisme

Et si cela ne suffit pas, le programme Q by Aston Martin permettra de pousser encore plus loin la personnalisation avec des combinaisons illimitées de couleurs et matériaux.

Un V12 plus puissant que jamais

Sous le capot, on retrouvera un V12 profondément remanié, avec un bloc et des bielles renforcés, ainsi qu’une nouvelle partie haute incluant des turbos inédits. La puissance culminera à 824 ch pour un couple stratosphérique de 1000 Nm ! De quoi distinguer la Vanquish de la DB12, même si ce moteur ne lui sera pas réservé. Aston Martin prévoit de l’installer également dans des modèles plus exclusifs et limités.

Calendrier et concurrence

Les dernières rumeurs évoquent une présentation officielle dès août prochain, à l’occasion de la Monterey Car Week en Californie. Sur le marché, la Vanquish affrontera la future Ferrari 12Cilindri (remplaçante de la 812 Superfast) et la Lamborghini Revuelto.

Une chose est sûre : avec son design à tomber, son V12 surpuissant et son intérieur plus luxueux que jamais, l’Aston Martin Vanquish a tous les atouts pour devenir la nouvelle référence des supercars. Rendez-vous cet été pour en découvrir tous les secrets !