Aston Martin DB12 2024 : le guide complet sur les caractéristiques, les spécifications et les prix

La nouvelle Aston Martin DB12 2024 marque un tournant pour la prestigieuse série DB. Si elle ne dispose plus du légendaire V12, elle compense avec un puissant V8 biturbo et une technologie de pointe, pour s’imposer comme la meilleure « Super Tourer » du marché. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette superbe GT anglaise !

Un design extérieur sculpté par le vent

L’Aston Martin DB12 2024 incarne l’élégance automobile avec sa carrosserie minutieusement ciselée, alliant beauté et aérodynamisme. Sa silhouette basse et élancée est soulignée par des lignes tranchantes qui s’étirent de l’avant à l’arrière, créant une impression de mouvement même à l’arrêt.

La face avant arbore une large calandre encadrée par des phares LED effilés, pour une signature lumineuse distincte. Les flancs musclés sont ponctués d’ouïes de ventilation sur les ailes et le capot, optimisant les flux d’air. À l’arrière, le becquet intégré et les feux affinés renforcent le caractère sportif de l’ensemble.

Un V8 biturbo de 671 ch dans ses entrailles

Certes, l’iconique V12 a disparu sous le capot de cette DB12. Mais le V8 4.0 biturbo fourni par AMG fait plus que compenser, avec ses 671 ch et 800 Nm de couple ! Soit 143 ch de plus que la DB11, grâce à des turbos plus gros et un refroidissement optimisé.

La cavalerie est transmise aux roues arrière via une boîte automatique ZF à 8 rapports et un arbre de transmission en fibre de carbone. Le différentiel électronique à glissement limité permet de passer d’un mode ouvert à 100% verrouillé en quelques millisecondes, pour une motricité optimale en toutes circonstances.

Des performances et une tenue de route d’exception

Avec un tel potentiel sous le capot, les performances de l’Aston Martin DB12 sont tout simplement époustouflantes. Le 0 à 100 km/h est expédié en 3,5 secondes, pour une vitesse de pointe de 325 km/h. Des chiffres dignes d’une authentique supercar !

Pour dompter cette cavalerie, l’Aston reçoit des freins haute performance avec étriers 6 pistons à l’avant (carbone-céramique en option). Les amortisseurs adaptatifs pilotés et les 5 modes de conduite permettent d’adapter le comportement aux préférences du conducteur et au type de route.

Un habitacle high-tech et ultra-luxueux

À bord de la DB12, c’est un univers de luxe et de raffinement qui s’offre aux passagers. Presque toutes les surfaces sont habillées de cuir cousu main, de bois précieux ou de fibre de carbone. La personnalisation est quasi-illimitée, avec des dizaines de coloris et de matières au choix.

Mais l’Aston fait aussi sa révolution technologique avec une nouvelle interface multimédia maison. L’écran tactile 10,25 pouces haute définition est épaulé par un combiné d’instrumentation numérique et un affichage tête haute couleur. Sans oublier la sono Bowers & Wilkins 3D avec 15 HP !

Sécurité et fiabilité

Comme souvent avec les modèles ultra-luxe produits en petite série, il n’existe pas de données chiffrées sur la sécurité et la fiabilité de cette Aston Martin DB12. On peut néanmoins lui faire confiance au vu du sérieux de la marque et de la qualité de conception de ses grands tourers.

La DB12 reçoit tout de même un arsenal complet d’aides à la conduite dernière génération : freinage d’urgence automatique, surveillance des angles morts, régulateur adaptatif, aide au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux, caméra 360°…

Garantie et entretien

Côté garantie, Aston Martin couvre sa DB12 pendant 3 ans sans limite de kilométrage, aussi bien pour la mécanique que pour l’assistance routière. La garantie anticorrosion est valable 10 ans. En revanche, pas d’entretien inclus comme chez certains concurrents.

La DB12 face à ses rivales

Sur le segment ultra-exclusif des GT de prestige, l’Aston Martin DB12 doit principalement composer avec la Bentley Continental GT et la BMW M8 Competition. Toutes trois misent sur un V8 4.0 biturbo pour des performances de très haut niveau, dans un écrin de grand luxe.

Face à la Bentley, l’Aston conserve l’avantage côté performances pures, mais la Continental reste une référence avec son V12 en option et sa présentation intérieure au-dessus du lot. Quant à la BMW M8, elle joue la carte du rapport prix/performances avec un tarif inférieur de 100 000 €, tout en préservant le standing.

Le prix de l’Aston Martin DB12 2024

Disponible uniquement en coupé pour le moment, l’Aston Martin DB12 débute à partir de 248 086 € hors options. Un tarif conséquent, mais qui inclut déjà une dotation pléthorique et de multiples possibilités de personnalisation. L’option la plus onéreuse reste le freinage carbone-céramique à 14 500 €.

À ce niveau de prix, difficile de parler de rapport qualité/prix. L’Aston Martin DB12 s’adresse à une clientèle aisée, prête à payer le prix fort pour rouler dans une GT aussi exclusive que performante. Avec son V8 surpuissant et sa présentation impeccable, elle coche toutes les cases de la « Super Tourer » de rêve.

L’Aston Martin DB12 2024 perpétue avec brio l’illustre lignée des DB, en passant à l’ère du downsizing et de la haute technologie. Assurément l’une des plus belles et désirables GT actuelles, taillée pour avaler le bitume avec classe et décontraction. Le genre de voiture dont on rêve de prendre le volant, au moins une fois dans sa vie !