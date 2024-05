Alpine Alpenglow HY4 : le prototype révolutionnaire à moteur hydrogène dévoilé !

Alpine ne mise pas uniquement sur l'électrique et présente l'Alpenglow HY4, un prototype de voiture de course fonctionnant à l'hydrogène, promettant une expérience de conduite préservée et des performances écologiques.

Présentation du prototype Alpine Alpenglow HY4

Lors du salon automobile de Paris en 2022, Alpine a révélé un concept qui a rapidement captivé l'attention du monde automobile : l'Alpenglow, qui arbore désormais le suffixe HY4, marquant ainsi une évolution significative dans le développement de son groupe motopropulseur. Propriété de Renault et envisageant une expansion sur le marché américain d'ici 2030, Alpine innove avec ce véhicule expérimental qui pourrait bien redéfinir les normes de la course automobile.

Le prototype est construit autour d'une monocoque en fibre de carbone.

Il est propulsé par un moteur quatre cylindres turbo de 2.0 litres développant 340 chevaux, spécialement adapté pour brûler de l'hydrogène.

Caractéristiques techniques et innovations

L'Alpenglow HY4 n'est pas seulement une prouesse esthétique; ses caractéristiques techniques et ses innovations en matière de propulsion hydrogène sont tout aussi impressionnantes. Conçu pour émuler les sensations d'un moteur à essence, ce prototype promet des performances comparables tout en adoptant une démarche plus écologique.

Moteur à hydrogène : Atteint une ligne rouge à 7 000 tr/min avec une vitesse maximale de 269 km/h.

: Atteint une ligne rouge à 7 000 tr/min avec une vitesse maximale de 269 km/h. Stockage de l'hydrogène : Utilise trois réservoirs intégrés dans les côtés et l'arrière du véhicule, assurant une régulation précise de la pression du gaz.

Sécurité et performances environnementales

Transformer l'hydrogène gazeux en un mélange homogène pour la combustion présente des défis techniques non négligeables. Alpine a intégré un système de régulation de pression pour gérer efficacement le flux d'hydrogène du réservoir au moteur, garantissant ainsi performance et sécurité.

Le système réduit progressivement la pression de 700 à 40 bars avant que l'hydrogène atteigne le moteur.

Cette technologie pose Alpine comme un pionnier dans le domaine des moteurs à combustion interne propulsés par l'hydrogène.

Impact futur et réglementation

Alpine explore activement l'utilisation de l'hydrogène non seulement pour la course, mais aussi pour des applications routières, envisageant même des configurations hybrides. Cette initiative correspond à la vision de Renault de diversifier les sources d'énergie de ses véhicules pour répondre à des normes environnementales de plus en plus strictes.

Potentialités du marché : L'hydrogène est considéré comme une solution prometteuse pour la réduction des émissions dans le secteur automobile.

: L'hydrogène est considéré comme une solution prometteuse pour la réduction des émissions dans le secteur automobile. Acceptation en course : Dès 2027, les voitures à hydrogène seront autorisées à concourir aux 24 Heures du Mans, signe de l'évolution des normes réglementaires en faveur de technologies plus propres.

L'Alpine Alpenglow HY4 représente une avancée majeure dans l'adoption de l'hydrogène comme alternative viable aux carburants traditionnels. Ce prototype, qui fera ses débuts publics lors de la course d'endurance de 6 heures de Spa-Francorchamps, est une vitrine technologique qui illustre le potentiel de l'hydrogène à conserver les aspects émotionnels et vibrants de la conduite sportive tout en répondant aux impératifs écologiques actuels.

Alpine continue donc de repousser les limites de l'innovation automobile, affirmant son engagement envers un avenir plus durable et performant, à la croisée des chemins entre tradition et modernité technologique.