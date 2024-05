Alfa Romeo annonce votre dernière chance d’acquérir une Stelvio et une Giulia Quadrifoglio

Pour commémorer la fin de ses voitures phares à moteur thermique, Alfa Romeo lance des versions Super Sport en édition limitée.

Hommage à l'histoire de la course d'alfa romeo

Pour célébrer l'histoire de la course automobile d'Alfa Romeo et marquer la fin des Giulia et Stelvio Quadrifoglio à moteur thermique, la marque italienne a révélé des variantes de production limitée appelées « Super Sport ». Ces éditions exclusives sont les dernières avant l'arrivée des très attendues successeuses entièrement électriques.

Les Giulia et Stelvio Quadrifoglio Super Sport sont des éditions « finales » destinées à une production mondiale extrêmement limitée. La Giulia Quadrifoglio Super Sport est limitée à seulement 275 unités et la Stelvio Quadrifoglio Super Sport à 175 unités. Parmi ces totaux mondiaux, seules 72 unités de la Giulia et 52 unités de la Stelvio seront destinées au marché américain. Avec un nombre de production aussi restreint, seuls les véritables « Alfisti » aux États-Unis pourront les acquérir en tant que voitures de collection, à condition qu'elles ne soient pas déjà réservées.

Eléments de design uniques pour les éditions super sport

Les éditions Super Sport se distinguent par des éléments de design intérieur et extérieur uniques, non disponibles sur les modèles de production réguliers. Parmi ces éléments, on retrouve des badges Quadrifoglio noirs brillants, des jantes de couleur noire, des garnitures en fibre de carbone rouge « 3D » sur le tableau de bord et la console centrale, ainsi que des surpiqûres rouges uniques pour les appuie-têtes et les panneaux de portes. Les appuie-têtes sont également ornés des numéros de production spécifiques, signifiant chaque exemplaire numéroté de cette série limitée. Enfin, des logos exclusifs Alfa Romeo Centro Stile sont intégrés dans les badges des panneaux avant.

Performances inchangées pour des moteurs emblématiques

Malgré ces ajouts exclusifs, les Giulia et Stelvio Quadrifoglio Super Sport conservent leurs moteurs V-6 biturbo de 2,9 litres entièrement en aluminium, développés par Ferrari, avec une puissance de 505 chevaux et un couple de 600 Nm. Surnommé le Alfa Romeo 690T, ce V-6 permet à la Giulia d'atteindre le 0-100 km/h en seulement 3,8 secondes, avec une vitesse de pointe juste en dessous de 320 km/h à 307 km/h. Pour la Stelvio Quadrifoglio, le 0-100 km/h est atteint en 3,6 secondes avec une vitesse maximale de 283 km/h. Les deux modèles conservent leurs boîtes automatiques ZF à huit rapports pour le marché américain, tandis que l'Europe continue de proposer une option manuelle ZF à six rapports pour la Giulia.

Fin d'une ère pour les moteurs à combustion interne

Si vous souhaitez acquérir l'un de ces derniers modèles Quadrifoglio à moteur thermique, c'est maintenant ou jamais. Il faudra débourser 86 770 $ pour la Giulia et 94 370 $ pour la Stelvio, sans compter les frais de destination et de manutention obligatoires de 1 595 $. En comparaison, la Giulia Quadrifoglio standard est affichée à 81 855 $ tandis que la Stelvio Quadrifoglio standard est à 87 870 $.

« Une étape importante pour tous les Alfisti, la nouvelle Super Sport est l'expression ultime de Quadrifoglio, représentée par des volumes extrêmement limités et des éléments de design exclusifs« , a déclaré Larry Dominique, vice-président senior d'Alfa Romeo North America. « Alors que nous attendons avec impatience l'avenir du trèfle à quatre feuilles avec les avantages exceptionnels des performances électrifiées, la Super Sport à V-6 biturbo est un chapitre final approprié pour le moteur à combustion Quadrifoglio aux États-Unis, et nous sommes ravis d'apporter un nombre exclusif d'exemplaires aux Alfisti en Amérique. »

En somme, ces éditions Super Sport marquent la fin d'une époque pour Alfa Romeo, tout en rendant hommage à son héritage sportif et en préparant le terrain pour une nouvelle ère d'innovation électrique.