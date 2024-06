Acheter une voiture de sport d’occasion : quel est le kilométrage limite avant que cela ne devienne trop risqué ?

Vous rêvez de vous offrir une voiture de sport d’occasion, mais vous craignez de faire une mauvaise affaire en achetant un véhicule avec un kilométrage trop élevé ? Découvrez dans cet article à partir de quel kilométrage l’achat d’une sportive d’occasion devient risqué et comment minimiser ce risque.

Le kilométrage : un critère important, mais pas le seul

Lorsque l’on envisage l’achat d’une voiture de sport d’occasion, le kilométrage est souvent l’un des premiers critères que l’on prend en compte. Beaucoup d’acheteurs se fixent une limite à ne pas dépasser, que ce soit 100 000 km, 150 000 km ou encore 200 000 km. Mais est-ce vraiment pertinent ?

En réalité, le kilométrage n’est pas le seul critère à prendre en compte. L’entretien du véhicule est tout aussi important, voire même davantage. Une sportive qui a été parfaitement entretenue tout au long de sa vie, avec un suivi rigoureux des révisions et des réparations effectuées dans les temps, sera toujours un meilleur achat qu’un modèle moins kilométré mais dont l’entretien a été négligé.

Voici quelques points à vérifier absolument avant d’acheter une voiture de sport d’occasion, quel que soit son kilométrage :

L’historique d’entretien du véhicule (factures, carnets d’entretien)

L’état général de la carrosserie et de l’habitacle

Le fonctionnement de tous les équipements (climatisation, système audio, GPS, etc.)

L’état des pneus et des freins

La présence éventuelle de voyants allumés au tableau de bord

À partir de quel kilométrage l’achat devient-il vraiment risqué ?

Si l’on se base uniquement sur le critère du kilométrage, on peut estimer qu’à partir de 200 000 km, l’achat d’une voiture de sport d’occasion devient plus risqué. C’est en effet à partir de ce kilométrage que les principaux organes mécaniques (embrayage, boîte de vitesses, amortisseurs, courroie de distribution, etc.) commencent à montrer des signes de fatigue et à nécessiter un remplacement.

Cependant, ce seuil de 200 000 km est à nuancer selon les marques et les modèles. Certaines sportives réputées pour leur fiabilité, comme les Porsche 911 ou les Nissan GT-R, peuvent encore être achetées en toute sérénité au-delà de 200 000 km, à condition que leur entretien ait été irréprochable. À l’inverse, des modèles plus fragiles mécaniquement, comme les Maserati ou les Ferrari d’ancienne génération, peuvent s’avérer risqués à l’achat dès 100 000 km.

Comment minimiser le risque lors de l’achat d’une sportive d’occasion ?

Si vous avez un coup de cœur pour une voiture de sport d’occasion affichant un kilométrage élevé, pas de panique ! Il existe plusieurs moyens de minimiser le risque lors de l’achat :

Faites expertiser le véhicule par un professionnel avant l’achat, afin de déceler d’éventuels problèmes mécaniques

Privilégiez les modèles réputés fiables et robustes, en vous renseignant au préalable sur les forums spécialisés

Exigez un historique d’entretien complet et vérifiez que les révisions ont bien été effectuées dans les temps

Négociez une garantie de plusieurs mois auprès du vendeur, afin de vous couvrir en cas de panne

Prévoyez un budget « réparations » en plus du prix d’achat, pour faire face à d’éventuels frais imprévus

Quelques sportives d’occasion à privilégier

Si vous recherchez une sportive d’occasion fiable et robuste, voici quelques modèles que vous pouvez acheter les yeux fermés, même avec un kilométrage élevé :

Porsche 911 (997 et 991) : un mythe de sportivité et de fiabilité, qui vieillit très bien

(997 et 991) : un mythe de sportivité et de fiabilité, qui vieillit très bien Audi R8 : une supercar à la mécanique increvable, idéale en occasion

: une supercar à la mécanique increvable, idéale en occasion Nissan GT-R : la « bête » japonaise, capable d’avaler les kilomètres sans broncher

: la « bête » japonaise, capable d’avaler les kilomètres sans broncher BMW M3 (E92 et F80) : une propulsion survitaminée, à condition de choisir les bons moteurs

(E92 et F80) : une propulsion survitaminée, à condition de choisir les bons moteurs Alpine A110 : la nouvelle star française, légère et joueuse, et étonnamment endurante

En résumé, n’ayez pas peur d’acheter une voiture de sport d’occasion affichant plus de 200 000 km au compteur, à condition de bien la choisir et de prendre toutes les précautions nécessaires. Avec un modèle fiable et bien entretenu, vous pourrez profiter longtemps du plaisir de conduire une sportive authentique, sans vous ruiner.