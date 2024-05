Performance déchaînée : La Mustang Dark Horse H850 de Hennessey passe à l’attaque

Le préparateur américain Hennessey vient de dévoiler son kit H850 pour la nouvelle Ford Mustang Dark Horse. Grâce à ce pack de modifications, la puissance grimpe jusqu'à 850 ch, permettant aux propriétaires de Dark Horse de rivaliser avec les redoutables Dodge Hellcat. Une cure de vitamines spectaculaire pour le muscle car de Dearborn.

Hennessey, spécialiste de la suralimentation

Basé au Texas, Hennessey Performance est l'un des préparateurs les plus réputés aux États-Unis. Rares sont les sportives qui échappent à son atelier pour recevoir une dose supplémentaire de puissance. Le dernier modèle à passer entre ses mains expertes est la nouvelle Ford Mustang Dark Horse, dont Hennessey a fait grimper la cavalerie jusqu'à 850 ch.

Le kit H850, présenté l'été dernier, est spécialement dédié à la Mustang de 7ème génération. Hennessey vient d'en révéler la version définitive sur un exemplaire dont on connaît désormais toutes les caractéristiques.

Le V8 5.0 Coyote dopé aux hormones

Sous le capot, on retrouve le fameux V8 5.0 Coyote atmosphérique, qui développe d'origine 500 ch et 566 Nm de couple. Les ingénieurs de Hennessey ont installé sur ce bloc :

Une nouvelle pompe à essence

Des injecteurs optimisés

Et surtout un compresseur volumétrique, pièce maîtresse du kit

S'ajoutent à cela un système d'admission d'air à haut débit et une révision de l'électronique moteur. Résultat, la puissance passe de 500 à 850 ch, et le couple de 566 à 880 Nm. Soit un gain phénoménal de 350 ch et 314 Nm !

Des performances dignes d'une supercar

Associée à une boîte auto 10 rapports, cette Mustang Dark Horse survitaminée abat le 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,2 secondes, soit 0,5 seconde de moins que le modèle de série. Sur le 1/4 de mile, elle franchit la ligne en 10,9 secondes à 214 km/h, contre 12 secondes à 190,5 km/h pour la version standard.

De quoi offrir des sensations proche d'une supercar, avec la bande-son rageuse d'un V8 suralimenté en prime. Hennessey n'a pas encore communiqué le prix de son kit H850, mais promet un excellent rapport qualité/prix compte tenu des performances obtenues.

Une garantie pour rouler l'esprit tranquille

Le préparateur précise que les Mustang équipées de ce kit arborent des appuie-tête brodés, un badge H850 spécifique, et bénéficient d'une garantie de 3 ans ou 58 000 km. De quoi profiter en toute sérénité des 850 ch sous le capot, que la voiture soit équipée d'une boîte manuelle 6 rapports ou d'une auto 10 vitesses.

« Notre Mustang Dark Horse H850 s'appuie sur l'engagement de Ford à offrir aux passionnés des produits enthousiasmants comme le rugissant Mustang S650 à moteur V8. Nous sommes ravis de libérer la passion d'Hennessey pour la performance sur le muscle car le plus emblématique des États-Unis !« , s'est réjoui John Hennessey, patron de l'entreprise.

La réponse texane aux muscle cars de Dodge

Avec ce kit dévastateur, Hennessey permet à la Mustang Dark Horse de chasser sur les terres des terribles Dodge Challenger et Charger Hellcat, fortes de plus de 800 ch grâce à leur moteur V8 6.2 suralimenté.

L'atelier texan offre ainsi une alternative musclée aux amateurs de Ford qui veulent rivaliser avec les modèles les plus brutaux de Dodge. Et prend une longueur d'avance en attendant la riposte du constructeur de Detroit, qui prépare une Mustang Dark Horse R encore plus affûtée.

Reste à savoir si ce duel au sommet des muscle cars aura encore lieu alors que l'électrification gagne du terrain, y compris chez les sportives américaines. La future Dodge Charger Daytona SRT électrique avec son « faux » V8 en est le parfait exemple. En attendant, les V8 atmosphériques et compressés ont encore de beaux jours devant eux chez les préparateurs comme Hennessey, pour le plus grand plaisir des puristes du genre. Et tant pis pour les émissions de CO2 !