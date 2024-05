9 Faits incroyables sur le Range Rover : Du tout-terrain au luxe inégalé

Le Range Rover a conquis les célébrités et les terrains tout-terrain les plus hostiles. Il a su combiner aventure et luxe comme peu d'autres véhicules. Retour sur l'histoire passionnante de ce SUV britannique devenu une icône.

Land Rover vs Range Rover : quelle différence ?

Avant toute chose, il faut clarifier un point : Range Rover est le nom du modèle, Land Rover celui du constructeur. Officiellement, si vous conduisez un Range Rover, les papiers du véhicule indiqueront « Land Rover Range Rover ».

La confusion vient de l'histoire de Rover, entreprise britannique qui a débuté dans le vélo dans les années 1880 avant de se lancer dans la moto puis l'automobile en 1901. En 1948, Rover présente son premier véhicule 4×4 baptisé Land Rover. Après plusieurs changements de propriétaire, Land Rover Ltd devient une société indépendante en 1978. La marque entretient aussi des liens étroits avec la famille royale britannique.

Le premier Range Rover, une révolution

De 1945 à la fin des années 60, Rover produit un seul modèle tout-terrain utilitaire : le Land Rover, ancêtre du Defender. En 1967, le constructeur commence à développer un 4×4 plus gros, qui donnera naissance au Range Rover en 1970.

Dès ses débuts, le Range Rover est salué pour son design moderne comparé au rustique Land Rover. Un exemplaire sera même exposé au Louvre à Paris comme modèle de design industriel. De 1970 à 1981, le Range Rover se contente d'être une alternative plus spacieuse au Land Rover, sans fioritures. Il n'existe qu'en 2 portes avec une transmission manuelle, un intérieur en vinyle et plastique.

Mais techniquement, il innove avec ses suspensions à ressorts hélicoïdaux, ses 4 roues motrices permanentes et ses freins à disque. De quoi le démarquer des autres 4×4 de l'époque.

Le premier Range Rover 4 portes

Avant 1981, les seuls Range Rover 4 portes sont des conversions réalisées par des préparateurs. De nombreuses sociétés y voient un potentiel comme véhicule familial. Land Rover finit par leur donner raison en lançant son propre modèle 4 portes en 1981, inspiré des transformations du carrossier suisse Monteverdi.

Le succès est tel que la version 2 portes est abandonnée en Angleterre dès 1984, même si elle survit 10 ans de plus dans d'autres pays européens.

Le Range Rover monte en gamme

Avec l'arrivée du 4 portes, le Range Rover amorce une montée en gamme progressive. Sellerie cuir et boîte auto font leur apparition en 1984, un nouveau tableau de bord et des inserts en bois en 1985. Les charnières de portes apparentes des premiers modèles sont vite masquées pour un look plus raffiné.

En 1992, le Range Rover LWB gagne 20 cm d'empattement au profit de l'espace aux jambes arrière. Importé officieusement aux USA avant 1987, il y sera vendu légalement à partir de cette date.

L'univers Range Rover s'agrandit

En 2005 apparaît le Range Rover Sport, premier dérivé de la gamme. Basé sur une plate-forme raccourcie du Land Rover Discovery, il reprend les codes stylistiques du grand Range Rover dans un format plus compact et dynamique.

En 2011, Land Rover présente le Range Rover Evoque, un SUV sous-compact décliné en 3 portes, 5 portes et même cabriolet. Puis en 2017, c'est au tour du Range Rover Velar d'étoffer la gamme avec ses lignes fluides et aérodynamiques.

1995, le Range Rover fait peau neuve

La première génération de Range Rover aura duré près de 25 ans, avec des améliorations progressives mais sans révolution. Tout change en 1995 avec le Range Rover P38. Conçu d'emblée comme un véhicule haut de gamme, il reçoit une suspension pneumatique pilotée, un cuir Connolly et plus tard le GPS.

Pendant sa carrière, Land Rover passera sous le contrôle de BMW puis de Ford en 2000.

Troisième génération, le luxe à tous les étages

Avec le Range Rover L322 de 3ème génération, le modèle assume définitivement son statut de véhicule de luxe. Conçu sous l'ère BMW, il en reprend des éléments mécaniques et électroniques.

C'est le premier Range Rover à ne proposer qu'une boîte automatique et l'un des premiers SUV à recevoir 4 roues indépendantes. Climatisation 3 zones, toit panoramique, écrans DVD, GPS tactile… Il rivalise avec les berlines premium. Les V8 suralimentés jusqu'à 503 ch viendront affirmer son tempérament sportif.

Range Rover : une success story à la britannique

En un demi-siècle, le Range Rover est passé du statut de gros 4×4 rustique à celui d'icône du luxe à l'anglaise. Malgré les changements de propriétaires (BMW, Ford, Tata), il a su rester fidèle à son ADN tout en s'adaptant aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante.

Aujourd'hui encore, le Range Rover reste la référence des SUV haut de gamme, convoité par les célébrités comme par les aventuriers des temps modernes. Un succès qui ne doit rien au hasard, mais tout au talent de ses concepteurs qui ont su réinventer le mythe au fil des générations.

Gageons que l'avenir électrique qui s'annonce ne fera que renforcer la légende du Range Rover. Après avoir dompté les terrains les plus hostiles de la planète, il est sans doute prêt à relever le défi de la mobilité zéro émission, avec ce mélange unique de tradition et d'innovation qui fait son charme depuis 1970. Êtes-vous prêt à écrire la suite de l'aventure Range Rover ?