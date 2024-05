Exclusivité Bugatti : La Chiron Super Sport 55 inspirée de la Type 55 de Jean Bugatti !

Bugatti a dévoilé la Chiron Super Sport 55, une création unique qui rend hommage à l'emblématique Type 55 Super Sport de Jean Bugatti. Ce véhicule sur mesure, commandé dans le cadre du programme Sur Mesure de Bugatti, incarne l'esprit des designs avant-gardistes de Jean Bugatti, alliant élégance historique et ingénierie moderne.

La Type 55 Super Sport, une icône signée Jean Bugatti

Jean Bugatti, connu pour ses designs novateurs et son expertise en ingénierie, a conçu la Type 55 Super Sport au début des années 1930. Ce véhicule était doté d'un moteur huit cylindres en ligne de 2,3 litres dérivé de la Type 51 de compétition, associé à une carrosserie roadster deux places qui a établi de nouvelles normes pour les voitures de grand tourisme. Avec seulement 38 exemplaires produits, la Type 55 reste un objet de collection convoité, admiré pour son unique schéma de peinture bicolore et sa capacité à atteindre des vitesses allant jusqu'à 180 km/h.

La Chiron Super Sport 55, un hommage fidèle à son aînée

La Chiron Super Sport 55 s'inspire largement de l'esthétique et de l'ingéniosité technique de sa devancière. Jascha Straub, responsable du programme Sur Mesure et de l'individualisation chez Bugatti, a collaboré étroitement avec le client et le partenaire de Bugatti à Dubaï pour s'assurer que le nouveau modèle reflète fidèlement l'héritage de la Type 55. « Même 100 ans après son époque, nous sommes restés totalement connectés à Jean et à ses créations », a souligné Straub.

Un design extérieur qui reprend les codes de la Type 55

L'une des caractéristiques les plus frappantes de la Chiron Super Sport 55 est son schéma de peinture bicolore noir et jaune, un clin d'œil direct à la Type 55 originale. Le design de la voiture intègre une ligne médiane noire rappelant celle de son aînée, complétée par une ligne jaune qui s'écoule de l'arrière jusqu'aux ailes. Ce jeu de couleurs met en valeur le design dynamique de la voiture et rompt visuellement ses vastes surfaces, offrant un look équilibré.

Un intérieur sur mesure qui fait écho à l'extérieur

Le souci du détail se prolonge à l'intérieur de la voiture, où le cuir noir élégant et les accents jaunes éclatants font écho à l'esthétique extérieure. Les appuie-tête brodés et les panneaux de porte cousus à la main arborant le motif « 55 » dégradé ajoutent au caractère unique du véhicule. La signature de Jean Bugatti sur le seuil de porte et la plaque de dédicace renforcent encore le lien avec le riche héritage de la marque Bugatti.

Des détails qui rendent hommage à l'histoire

En clin d'œil à son inspiration historique, la Chiron Super Sport 55 arbore des jantes noires minimalistes à 10 branches avec un emblème « EB » jaune, reliant le design des jantes à la carrosserie de la voiture. Le dessous de l'aileron arrière affiche fièrement « 55 1 of 1 » en écriture cursive, un hommage à la Type 55 Super Sport.

La séance photo de la Chiron Super Sport 55 a notamment mis en scène l'apparition de la Type 55 originale, prêtée par le Musée National de l'Automobile de Mulhouse. Découvrez de plus près ces deux véhicules dans la vidéo ci-dessous réalisée par Bugatti.

La Bugatti Chiron Super Sport 55 incarne à merveille l'expertise de la marque dans la création de véhicules sur mesure, tout en rendant un vibrant hommage à l'un des modèles les plus emblématiques de son histoire. Cette pièce unique témoigne de la capacité de Bugatti à allier tradition et modernité, pour le plus grand plaisir des passionnés d'automobile.