10 voitures de sport qui constituent d’excellents investissements sur le long terme

Dans dix ans, quand tout sera illégal et que les prix seront exorbitants, vous regretterez de ne pas avoir acheté l’une de ces voitures.

Précisons d’emblée une chose… acheter des voitures de sport comme investissement est une entreprise douteuse. C’est le cas si vous conduisez les véhicules « d’investissement » que vous possédez, et qu’ils ne sont pas uniquement des reines de garage.

Quel que soit le véhicule, le fait est qu’il y aura de l’usure, surtout plus le véhicule est ancien. Pourtant, il existe un certain groupe de voitures de sport que vous pourriez apprécier chaque semaine, et qui conserveront leur valeur si vous décidez de les vendre.

Le fait est que chaque véhicule de cette liste est un classique intemporel. Dans dix ans, vous regretterez de ne pas avoir acheté au moins l’une de ces voitures. Ne venez pas dire qu’on ne vous avait pas prévenus.

Afin de vous fournir les informations les plus actuelles et les plus précises possible, les données utilisées pour compiler cet article proviennent de divers sites web de constructeurs et d’autres sources faisant autorité, notamment Classic.com et Bring-A-Trailer. Notre liste classe les véhicules par ordre décroissant, du moins cher au plus cher.

10. Honda S2000 (AP1)

Prix moyen du marché : 28 000 €

L’option la plus abordable de notre liste se présente sous la forme de l’un des plus grands roadsters à avoir jamais touché le bitume. La Honda S2000 est un kart surdimensionné avec un régime maximum de 9 000 tr/min. Que demander de plus à une voiture de sport ?

Spécifications de performances

Moteur : 4 cylindres en ligne de 2,0 litres

Transmission : Manuelle à 6 vitesses

Puissance : 237 ch

Couple : 153 lb-pi

Transmission : Propulsion

0-60 mph : 6,2 secondes

Vitesse maximale : 200 km/h

Chaque année qui passe, un autre jeune conducteur un peu trop charismatique crashe une autre S2000. Cela signifie que leurs prix augmenteront à mesure que l’offre diminuera chaque année. Honda ne fabriquera plus jamais une voiture ou un moteur comme celui-ci. Soit vous en achetez une maintenant, soit vous vous taisez à jamais.

Avantages

9 000 tr/min qui ne demandent qu’à être exploités

L’un des plus cool tableaux de bord de tous les temps

Kart surdimensionné (Miata, mais en mieux)

Inconvénients

Un moteur spécial signifie des coûts spéciaux

Le prix des hardtops

Coût de conversion AP1 en AP2

9. BMW Z4 M Coupe (E86)

Prix moyen du marché : 33 000 €

Le BMW Z4 M Coupé est un véritable véhicule « si vous savez, vous savez ». Ce coupé sport élégant est très rare et très recherché pour sa combinaison de l’une des meilleures directions hydrauliques de BMW et de l’emblématique moteur six cylindres en ligne S54.

Spécifications de performances

Moteur : 6 cylindres en ligne de 3,2 litres

Transmission : Manuelle à 6 vitesses

Puissance : 338 ch

Couple : 269 lb-pi

Transmission : Propulsion

0-60 mph : 5,0 secondes

Vitesse maximale : 205 km/h

Bien qu’il existe également une variante M Roadster, la M Coupé est de loin la pièce de collection des deux. Toyota a probablement vendu plus de Prius au cours de la dernière heure qu’il n’y a de M Coupés aux États-Unis. Si vous espérez un jour en posséder une, sachez que les prix ne baisseront jamais… jamais. Vous feriez mieux de commencer à élaborer un plan de bataille rapidement.

Avantages

Sensation de direction hydraulique légendaire

Moteur S54 légendaire

Style et proportions de carrosserie intemporels

Inconvénients

Seulement 1 815 M Coupés pour l’Amérique du Nord

Un moteur spécial signifie des coûts spéciaux

Une consommation moyenne inférieure à 20 mpg est décevante

8. BMW M3 (E90/E92)

Prix moyen du marché : 33 000 $€

La M3 de génération E90 est l’une des meilleures voitures de pilote jamais construites. Pour de nombreux puristes BMW, la M3 E90/92 représente l’apogée absolue de la légendaire M3. Les raisons sont simples : la combinaison parfaite d’un V8 hurlant à 8 400 tr/min, d’une direction hydraulique et d’un châssis incroyablement joueur.

Spécifications de performances

Moteur : V8 de 4,0 litres

Transmission : Manuelle à 6 vitesses ou double embrayage

Puissance : 414 ch

Couple : 295 lb-pi

Transmission : Propulsion

0-60 mph : 4,7 secondes

Vitesse maximale : 205 km/h

Nous pensons que la M3 E90 est massivement sous-évaluée, même sur le marché actuel des voitures de sport gonflé. L’engouement autour de ce châssis spécifique n’a pas encore vraiment explosé. Les gens n’ont pas réalisé que BMW ne mettra plus jamais un V8 à aspiration naturelle et à haut régime dans une M3. Attendez-vous à ce que les prix de cette parfaite voiture de sport allemande augmentent au cours de la prochaine décennie.

Avantages

Le moteur V8 S65 est une symphonie de joie

Sensation de direction hydraulique exceptionnelle

Équilibre parfait entre analogique et moderne

Inconvénients

Un moteur spécial signifie des coûts spéciaux

La taxe BMW est réelle

La taxe M est encore plus réelle

7. Lotus Elise S2 111R

Prix moyen du marché : 41 000 €

À l’époque, la Lotus Elise était connue comme « la voiture de sport qui coûte toujours 30 000 $ ». Son prix est resté stable dans cette fourchette pendant plus d’une décennie, même après l’arrêt de sa production en 2011. Mes amis, nous sommes ici pour vous dire que ce n’est plus le cas, et nous redoutons cette réalité.

Spécifications de performances

Moteur : 4 cylindres en ligne de 1,8 litre

Transmission : Manuelle à 6 vitesses

Puissance : 189 ch

Couple : 133 lb-pi

Transmission : Propulsion

0-60 mph : 5,2 secondes

Vitesse maximale : 200 km/h

Les propriétaires de Miata veulent des S2000 et les propriétaires de S2000 veulent des Elises. Pourtant, à un certain moment, l’Elise sera hors de prix en raison de sa rareté globale. Ce processus a déjà commencé.

Avantages

Le moteur 2ZZ-GE est un rêve à haut régime

Poids fou inférieur à 1000 kg

Ce qu’une Miata aimerait être

Inconvénients

Les dommages aux panneaux de carrosserie peuvent entraîner une perte totale

Problèmes de famine d’huile/carburant sur circuit

La rareté est une épée à double tranchant

6. Acura Integra Type R

Prix moyen du marché : 43 000 €

Notre seul modèle à traction avant de cette liste est peut-être le plus grand véhicule à traction avant de tous les temps. L’Acura Integra Type R était un mélange parfait de tout ce qui rendait Honda génial à son « âge d’or ».

Spécifications de performances

Moteur : 4 cylindres en ligne de 1,8 litre

Transmission : Manuelle à 5 vitesses

Puissance : 187 ch

Couple : 131 lb-pi

Transmission : Traction avant

0-60 mph : 6,7 secondes

Vitesse maximale : 195 km/h

Le moteur B18C à haut régime est l’une des plus grandes réussites de Honda. La façon dont il danse à l’unisson avec le châssis léger et réglé de la Type R nous arrache une larme. Elles sont rares depuis la fin de leur production il y a plus de deux décennies et les prix ne peuvent qu’augmenter.

Avantages

Le moteur B18C à haut régime est l’un des meilleurs moteurs de Honda

Le meilleur châssis traction de Honda ?

Être une « vraie » ITR dans une mer d’Integra modifiées

Inconvénients

Moins de 4 000 Integra Type R produites aux États-Unis

L’un des véhicules les plus volés en Amérique pendant des décennies

Payer la taxe des collectionneurs pour ce qui peut être construit dans le marché secondaire

5. Chevrolet Corvette Z06 Coupé (C6)

Prix moyen du marché : 48 000 €

De tous les incroyables modèles de Corvette au fil des décennies, celui-ci est peut-être l’un des plus spéciaux. La Corvette Z06 Coupé C6 est l’une des plus grandes voitures de sport américaines de tous les temps.

Spécifications de performances

Moteur : V8 de 7,0 litres

Transmission : Manuelle à 6 vitesses

Puissance : 506 ch

Couple : 469 lb-pi

Transmission : Propulsion

0-60 mph : 4,2 secondes

Vitesse maximale : 230 km/h

Vous avez un V8 de 7,0 litres de 500 chevaux prêt à attaquer au moindre coup d’accélérateur dans un châssis léger axé sur le pilote. Si ce n’est pas votre définition du plaisir, vous êtes au mauvais endroit !

Avantages

Le moteur LS7 vous rendra obsédé par la conduite

Widebody d’origine, réduction de poids et toutes les améliorations de performance que vous pourriez souhaiter

Les prix des modèles ZR1 seront toujours plus élevés, ce qui rend celui-ci sous-évalué

Inconvénients

Consommation inexistante

L’intérieur laisse à désirer

Remplacement trop fréquent des pneus de 335 mm de large

4. Acura NSX (NA1)

Prix moyen du marché : 71 000 €

La première génération de Honda NSX est tout ce dont vous pourriez rêver d’une supercar. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, malgré son appréciation continue et ses chiffres de production effrayants, cette icône se trouve à moins de six chiffres.

Spécifications de performances

Moteur : V6 de 3,0 litres

Transmission : Manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 vitesses

Puissance : 266 ch

Couple : 210 lb-pi

Transmission : Propulsion

0-60 mph : 5,2 secondes

Vitesse maximale : 220 km/h

Oui, il s’agit d’une supercar intemporelle dont le prix se situe étonnamment dans la fourchette des voitures de sport. Le meilleur, c’est que la NSX NA1 est un véhicule spécial, tant par sa conduite que par son look. Vous le ressentez et tout le monde le ressent aussi.

Avantages

Expérience Ferrari pour un prix Honda

Approuvée par Ayrton Senna

Conduite à la hauteur de son look

Inconvénients

Un V6 spécial signifie des coûts spéciaux (ils arriveront)

Moins de 7 000 modèles nord-américains

Près de 10% d’entre eux sont à transmission automatique

3. Lexus LC500

PDSF : 99 000 € (2024)

La Lexus LC500 est la seule voiture de notre liste qui est encore disponible en tant que nouveau modèle sur le marché aujourd’hui. Dans dix ans, quand il n’y aura plus de sexy GT Toyota avec des moteurs V8 à aspiration naturelle, vous regretterez de ne pas avoir acheté une LC500.

Spécifications de performances

Moteur : V8 de 5,0 litres

Transmission : Automatique à 10 vitesses

Puissance : 471 ch

Couple : 398 lb-pi

Transmission : Propulsion

0-60 mph : 4,4 secondes

Vitesse maximale : 230 km/h

Lexus a pris tout ce qui était incroyable dans la supercar LFA et l’a encore amélioré. Certes, le V8, malgré son son incroyable, ne peut pas reproduire le hurlement du V10. Pourtant, l’expérience de conduite est si magique que vous vous en fichez.

Avantages

Un classique moderne qui marquera « la fin d’une ère »

L’une des plus belles voitures jamais conçues

Un design intérieur digne d’un musée qui respire l’élégance et le luxe

Inconvénients

Ne pas en avoir une dans le garage

Ne pas avoir de rechange à conduire quand l’autre a besoin d’un entretien

Réaliser que c’est peut-être le summum de l’ingénierie automobile

2. Audi R8 V10 Coupé (Type 42)

Prix moyen du marché : 113 000 €

Un autre véhicule qui était un classique instantané à sa sortie est l’Audi R8 avec le moteur V10 et la boîte manuelle à 6 vitesses. Tout le bon d’une supercar sans toutes les complications qu’une homologue italienne pourrait vous donner.

Spécifications de performances

Moteur : V10 de 5,2 litres

Transmission : Manuelle à 6 vitesses

Puissance : 518 ch

Couple : 390 lb-pi

Transmission : Quattro

0-60 mph : 3,9 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

Le fait est que ce modèle particulier est l’une des Audi les plus badass jamais construites. Les gens réalisent seulement maintenant à quel point l’expérience de conduite d’une R8 à moteur V10 peut être incroyable. Leurs prix ont augmenté au cours des cinq dernières années et nous pouvons nous attendre à ce que cette tendance se poursuive.

Avantages

Moteur V10 + boîte manuelle à 6 vitesses = matériel de rêve humide

Design incontestablement sexy

Supercar sous-estimée avec un potentiel de croissance incroyable

Inconvénients

L’attention discrète par rapport aux autres exotiques peut être bonne ou mauvaise

Chiffres de production étonnamment bas pour le modèle V10 à 6 vitesses (717 produits)

« Aurais-je dû prendre la Gallardo ? »

1. Porsche 911 Carrera S (993)

Prix moyen du marché : 142 000 €

S’il y a une voiture de sport dont la valeur augmente de minute en minute, c’est la Porsche 911 de génération 993. La 911 est bien connue pour très bien tenir sa valeur. Pourtant, la 993 est vraiment l’enfant chéri de toutes les générations de 911.

Spécifications de performances

Moteur : Flat-six de 3,6 litres

Transmission : Manuelle à 6 vitesses

Puissance : 281 ch

Couple : 250 lb-pi

Transmission : Propulsion

0-60 mph : 5,4 secondes

Vitesse maximale : 255 km/h

Le modèle Carrera S n’est en réalité qu’une Carrera Widebody, et c’est tout ce dont nous avons vraiment besoin. Une Turbo S serait splendide, mais à un certain point, le coût n’est pas justifiable. Peu importe dans quel univers nous serons dans dix ou vingt ans, sachez que les 993 prendront de la valeur.

Avantages

Dernière des Porsche refroidies par air

La génération « parfaite » de la 911

La Carrera S Widebody est un must

Inconvénients