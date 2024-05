10 prédictions sur les voitures électriques en 2030 et au-delà

Les véhicules électriques sont annoncés comme l’avenir de l’automobile depuis des années, mais vont-ils vraiment tenir leurs promesses ? Voici quelques prédictions étonnantes sur ce que nous réserve le futur de la mobilité électrique, basées sur les dernières tendances et données du secteur.

Tesla perdra sa couronne de leader des voitures électriques

Aujourd’hui, Tesla règne en maître incontesté sur le marché des véhicules électriques. La très populaire Tesla Model Y a été la voiture la plus vendue au monde en 2023, avec environ 1,15 million d’unités écoulées. Cependant, le statut actuel de Tesla ne garantit pas sa domination future.

Il y a de fortes chances qu’à la fin de la décennie, Tesla soit éclipsée par des concurrents qui sauront combler les lacunes de l’entreprise. Des constructeurs comme General Motors, Ford, Rivian et Polestar sont déjà en passe de détrôner Tesla prochainement.

GM a audacieusement déclaré vouloir rivaliser avec Tesla en termes de ventes d’ici 2025.

Les analystes de Bank of America prédisent que la part de marché de Tesla sur le marché américain des véhicules électriques pourrait chuter à seulement 18% d’ici 2026.

Alors que les Model 3 et Model Y de Tesla sont actuellement les offres les plus populaires, la berline Model S est en grande difficulté.

Face à cette concurrence grandissante, Tesla a déjà commencé à réagir en mettant en place des stratégies comme des réductions de prix agressives. Cette tactique semble efficace, étant donné que l’entreprise a fabriqué 433 371 véhicules et en a livré avec succès 386 810 au premier trimestre 2024. Mais les bénéfices de Tesla au premier trimestre 2024 ont été divisés par deux par rapport à la même période en 2023, une baisse expliquée par la chute de la demande.

L’angoisse de l’autonomie appartiendra au passé

L’autonomie moyenne des véhicules électriques vendus aux États-Unis est sur le point d’atteindre les 500 km. C’est particulièrement impressionnant quand on pense qu’en 2021, l’autonomie moyenne des nouveaux modèles de VE était de seulement 375 km. Si la Lucid Air 2024 se démarque comme la voiture électrique offrant la plus grande autonomie avec 830 km sur une seule charge, plusieurs autres VE offrent une autonomie louable à un prix abordable.

La Chevy Equinox EV 2024 promet par exemple une autonomie de 515 km pour un prix d’entrée d’environ 35 000€. Mais pourquoi sommes-nous si confiants dans le fait que l’angoisse de l’autonomie appartiendra bientôt au passé ? La réponse est simple : les batteries à électrolyte solide.

Ces petites centrales électriques au potentiel énorme en termes de densité énergétique supérieure, de capacités de charge plus rapides et de durée de vie plus longue sont en passe de devenir la nouvelle norme dans l’industrie des véhicules électriques.

Toyota a récemment annoncé une percée « énorme » dans la technologie des batteries solides, laissant entrevoir la possibilité d’atteindre une autonomie électrique allant jusqu’à 1500 km.

Nous pourrions voir les batteries à électrolyte solide de première génération de Toyota dans ses VE d’ici 2027.

Toyota n’est pas la seule entreprise à développer des batteries à électrolyte solide ; des sociétés comme Volkswagen, Panasonic et Renault travaillent également sur cette technologie.

Les voitures électriques deviendront plus accessibles pour le plus grand nombre

Aujourd’hui, le prix moyen d’un véhicule électrique est 42% plus élevé que celui d’une voiture à essence. Cependant, le paysage devrait considérablement changer d’ici la fin de la décennie. Dès 2023, nous assistons à une valeur impressionnante des VE plus abordables, comme la Hyundai Kona Electric, la Kia Niro EV, la Volkswagen ID.4 et la Hyundai Ioniq 5.

La batterie coûteuse est le principal composant qui donne aux voitures électriques leur prix élevé. Mais des efforts sont déjà déployés pour réduire le coût des batteries de VE. Par exemple, Tesla augmente la production de sa nouvelle cellule de batterie 4680 à la Gigafactory Texas pour réduire sa dépendance à la Chine pour le graphite et réduire globalement les coûts des VE.

Plusieurs grands constructeurs automobiles ont déjà fixé des objectifs ambitieux en matière de production de masse de véhicules électriques d’ici 2030 et au-delà. Les experts du secteur pensent que les progrès dans les capacités de production de VE, les technologies de batteries moins chères et la concurrence croissante positionneront collectivement les voitures électriques comme étant non seulement plus abordables mais aussi plus économiques à utiliser que leurs homologues à moteur à combustion interne d’ici la fin de la décennie.

L’Agence internationale de l’énergie prévoit que les ventes mondiales de voitures électriques représenteront environ 65 % des ventes totales de voitures d’ici 2030.

Il est essentiel de reconnaître que les voitures électriques pourraient continuer à commander une prime dans un avenir immédiat, principalement en raison des pénuries de batteries de VE et des défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Une expansion massive des infrastructures de recharge pour VE

Il est indéniable que l’un des plus grands obstacles à l’achat de voitures électriques est le manque d’infrastructures de recharge. Par exemple, les habitants de la Louisiane hésitent naturellement davantage à acheter une voiture électrique car cet État dispose du plus faible nombre de chargeurs pour VE par habitant (seulement 8,3 stations de recharge pour VE pour 100 000 habitants).

Cependant, nous sommes convaincus que le nombre de stations de recharge pour VE va exploser de manière exponentielle, car les gouvernements et les entreprises investissent dans davantage de stations de recharge en prévision de l’énorme demande qui se fera jour (et les bénéfices sont faramineux).

Un rapport du National Renewable Energy Laboratory (NREL) suggère que les États-Unis devront accueillir 33 millions de VE d’ici 2030, nécessitant plus de 182 000 stations de recharge rapide, 1 million de bornes de recharge publiques de niveau 2 et 26 millions de bornes de recharge de niveau 1 et 2 dans des lieux privés.

Actuellement, il y a plus de 168 000 chargeurs pour VE aux États-Unis, la Californie étant en tête avec plus de 14 000 stations de recharge publiques pour VE.

En ce qui concerne les constructeurs automobiles électriques, Tesla est en tête de la course aux infrastructures de recharge pour VE au niveau mondial avec plus de 45 000 Superchargeurs. Tesla compte en fait plus de 17 000 Superchargeurs rien qu’aux États-Unis.

Sept grands constructeurs automobiles – BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz et Stellantis – prévoient de créer conjointement un nouveau réseau de recharge pour VE, avec l’objectif d’introduire au moins 30 000 chargeurs pour VE en Amérique du Nord d’ici la fin 2030.

Cependant, la décision d’Elon Musk de licencier l’équipe Superchargeur de Tesla pourrait ralentir l’expansion du réseau de recharge du constructeur automobile.

Les gouvernements joueront un rôle important dans l’adoption massive des VE

L’Union européenne avait accepté d’interdire officiellement la vente de voitures et de SUV à moteur à combustion interne d’ici 2035. Cependant, la signature de cette décision a été reportée en raison de l’opposition catégorique de l’Allemagne. L’UE a finalement accepté de n’autoriser la vente après 2035 que des modèles à moteur à combustion interne fonctionnant avec des carburants neutres en carbone.

La décision de l’UE de revenir sur son plan initial a laissé beaucoup de gens mécontents et a même compromis son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Mais il est impératif de comprendre que le chemin à parcourir n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît.

La fabrication de véhicules électriques est plus intensive en carbone que celle des voitures à essence, bien qu’ils compensent cela en fonctionnant de manière plus propre.

Outre la décarbonisation des batteries de VE, l’empreinte carbone doit être réduite en rendant la production d’électricité moins intensive en carbone (possible en remplaçant les combustibles fossiles par des sources d’énergie renouvelables).

Aux États-Unis, les perspectives sont prometteuses. À ce jour, douze États américains (Delaware, Maine, Rhode Island, Vermont, Pennsylvanie, Californie, New York, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Oregon et Washington) visent à interdire la vente de véhicules à moteur à combustion interne d’ici 2035.

Avec le crédit d’impôt actuel de 7 500 dollars disponible pour certains des meilleurs modèles de VE et des incitations gouvernementales supplémentaires attirant les acheteurs potentiels de VE, nous pouvons nous attendre à encore plus d’allégements fiscaux et de remises à l’avenir. Cela renforcera incontestablement l’adoption massive des VE.

Les voitures électriques autonomes deviendront plus courantes

Nous disons que l’avenir de la conduite est l’électrification, mais nous oublions souvent qu’elle ira probablement de pair avec l’automatisation. Nous connaissons tous la vision de Tesla concernant les voitures autonomes, mais d’autres constructeurs automobiles sont également entrés dans la mêlée, reconnaissant à la fois son immense potentiel et les gros profits en jeu. Cette perspective financière est notable, surtout si l’on considère que selon les estimations, le marché mondial des véhicules autonomes dépassera les 2 300 milliards d’euros d’ici 2030.

L’idée que les voitures autonomes dominent les routes dans les années à venir est logique, étant donné que la plupart des accidents de la route sont le résultat d’une erreur humaine. En outre, la technologie de conduite autonome pourrait éviter chaque année des milliers de décès causés par la conduite en état d’ivresse ou les excès de vitesse.

Elon Musk a récemment annoncé la disponibilité de son logiciel de conduite entièrement autonome pour toutes les Tesla compatibles.

GM et Ford ont développé leurs propres systèmes de conduite mains libres concurrents, appelés respectivement Super Cruise et BlueCruise .

et . Le BlueCruise de Ford a reçu beaucoup d’éloges pour sa facilité d’utilisation, sa capacité à changer de voie en douceur lorsqu’on le lui demande et sa précision dans les voies.

Bien qu’une enquête suggère que de nombreuses personnes craignent actuellement les voitures autonomes, ce sentiment pourrait changer d’ici la fin de la décennie à mesure que la technologie évoluera.

Les pays en développement adopteront également les voitures électriques

Les ventes record de véhicules électriques en Chine, aux États-Unis et en Europe sont déjà impressionnantes, mais ce qui est encore plus remarquable, c’est que le nombre de ventes mondiales de VEB ne tient pas compte de nombreux marchés de VE encore inexploités. Des exemples frappants sont des pays comme l’Inde et l’Indonésie, où les taux d’adoption des VE sont très faibles (pour l’instant).

En tant que troisième marché automobile mondial, une augmentation de l’adoption des VE en Inde à elle seule pourrait faire exploser les chiffres de ventes mondiaux. Mais cela ne sera possible que si les VE deviennent plus abordables, car de nombreuses excellentes options de véhicules à moteur à combustion interne à faible coût sont disponibles pour les consommateurs. Actuellement, le prix des VE en Inde est environ 50 % plus élevé que celui de leurs homologues à moteur à combustion interne.

Les fabricants locaux tentent de réduire les coûts de production en s’approvisionnant davantage en pièces localement.

Des constructeurs automobiles majeurs comme Mercedes-Benz, Kia, BMW et d’autres ont l’intention de lancer des modèles de VE abordables en Inde.

La Chine s’imposera comme le premier producteur mondial de VE

En 2011, Elon Musk a rejeté la Chine en tant que menace sur le marché des VE, déclarant à Betty Liu de Bloomberg TV que les constructeurs automobiles chinois ne fabriquent pas de produits de qualité. La perception qu’a Musk des constructeurs chinois de VE a considérablement changé depuis : début 2024, il les a qualifiés de sociétés automobiles « les plus compétitives » au monde – les données confirment son affirmation.

Le pays représentait près de 60 % de toutes les voitures électriques vendues dans le monde. Les constructeurs chinois de VE profitent de l’adoption généralisée des VE en Chine (l’AIE estime que d’ici 2030, une voiture sur trois sur les routes chinoises sera électrique) et s’étendent à d’autres pays. La clé de leur succès est qu’ils proposent des VE bien moins chers que les offres des constructeurs occidentaux.

Une variété de VE chinois devraient arriver sur le marché dans les années à venir, s’adressant à un plus large éventail d’acheteurs, ce qui pourrait faire exploser l’adoption des VE chinois. En réponse à la menace que représentent les véhicules électriques chinois (ou probablement, comme une manœuvre politique), le président Biden a annoncé un droit de douane de 102,5 % sur les VE construits en Chine. Bien que cette mesure puisse ralentir l’adoption des VE du pays aux États-Unis, leur arrivée sur le marché américain semble inévitable.

Les constructeurs automobiles américains pourraient avoir du mal à concurrencer les alternatives bon marché de Chine. Prenons l’exemple de la BYD Seagull, un VE de BYD qui coûte 10 000 dollars. Même avec le droit de douane imposé par Biden, la Seagull coûterait moins cher aux États-Unis que le VE le moins cher vendu dans le pays, la Nissan Leaf 2024. À moins que d’autres constructeurs automobiles ne trouvent rapidement le moyen de produire des VE bon marché, la domination chinoise sur le marché pourrait être insurmontable d’ici 2030.

La croissance du marché des VE d’occasion est prometteuse

Les consommateurs à court d’argent ont essayé d’éviter les VE en raison de leurs prix élevés. Cela a du sens puisqu’il existe des options abordables en matière de véhicules à essence et hybrides. Même l’achat d’une voiture électrique d’occasion semblait hors de question pour beaucoup, car les prix des VE d’occasion étaient à un niveau record pendant plusieurs mois. Cependant, il existe maintenant des VE d’occasion qui offrent une grande valeur et sont adaptés à un usage à long terme.

Le marché américain des VE d’occasion a triplé en taille en relativement peu de temps. Cette croissance est en grande partie due à une baisse des prix des VE neufs et d’occasion.

Pour concurrencer les alternatives moins chères de Chine, Tesla a eu recours à des baisses de prix pour attirer les acheteurs. Ces réductions de prix ont à leur tour obligé d’autres constructeurs à réduire les prix des véhicules.

55 % des véhicules électriques d’occasion sont désormais disponibles à moins de 30 000 dollars.

Alors que des millions de consommateurs passeront aux voitures électriques d’ici 2030, on prévoit que cela dynamisera davantage le marché des VE d’occasion. À tel point que les projections indiquent même que le marché des VE d’occasion pourrait atteindre 40 milliards de dollars d’ici 2033.

Un afflux de startups de VE répondra aux demandes distinctes du marché

Alors que le nombre de startups de VE a régulièrement augmenté dans le monde, les experts estiment que les chiffres actuels pourraient ne pas suffire à répondre à la demande croissante pour ce mode de transport écologique dans les années à venir. Actuellement, la Chine est en tête du jeu des VE, avec plus de 600 startups développant des solutions de véhicules électriques.

Pendant ce temps, les startups américaines de VE rattrapent rapidement leur retard sur la Chine. Ce qui est particulièrement prometteur pour le paysage global des VE, c’est que l’Inde, l’un des plus grands marchés de VE encore inexploités, vise à s’établir comme l’épicentre manufacturier des véhicules électriques. Cette tendance est de bon augure pour l’émergence de nombreuses startups de VE adaptées pour répondre à diverses demandes du marché.

L’essor des startups de VE se produit à un rythme accéléré. Prenons l’exemple de VinFast, la première marque de VE du Vietnam. Fondée en 2017, VinFast a lancé son tout premier VE appelé VF e34 dès 2021 (et ce, pendant les périodes difficiles du COVID-19). Et bien que certaines startups de VE échoueront inévitablement, il y a un grand optimisme quant au succès de nombreuses autres. Des startups comme Rivian, Nio et Lucid Motors sont en passe d’atteindre des sommets similaires à ceux de Tesla.

En conclusion, l’avenir des voitures électriques s’annonce passionnant et plein de promesses. Avec des avancées technologiques constantes, une expansion massive des infrastructures de recharge, une adoption croissante par les consommateurs du monde entier et l’émergence de nouveaux acteurs innovants, les véhicules électriques sont en passe de révolutionner notre façon de nous déplacer dans les années à venir. Que vous soyez un passionné d’automobile, un écologiste convaincu ou simplement curieux de découvrir la mobilité de demain, une chose est sûre : l’ère de l’électrification automobile ne fait que commencer, et elle promet de nous emmener vers des horizons toujours plus enthousiasmants !